Головне – правильний діагроз

Сучасна діагностика – один з найважливіших аспектів покращення надання медичних послуг, вважають в облраді.

У Тернополі планується зреалізувати один з найпотужніших проектів у галузі медицини – створення сучасного діагностичного центру, аналогів якого немає у жодній області. Такими є результати поїздки голови обласної ради Віктора Овчарука, головного лікаря Тернопільського онкологічного диспансеру Леоніда Шкробота та представників Тернопільського медуніверситету у місто Замосць (Польща). За словами очільника облради, поляки готові вкладати інвестиції в медицину області, а саме у галузь діагностики онкологічних захворювань, повідомляє сайт облради.

Позитивний приклад створення сучасного діагностичного центру тернопільська делегація побачила у шпиталі Петра і Павла в Замості. Лікарня частину території надала в оренду приватній компанії, яка збудувала центр із новими сучасними методами діагностики та найновітнішим обладнанням.

«Такий метод практично не шкідливий, – наголосив Віктор Овчарук. – В організм людини вводять спеціальну речовину, а згодом повністю сканують апаратом, схожим на комп’ютерний томограф. Суть у тому, що ця речовина заповнює пухлини та метастази, що дає можливість лікарям виявити усі вогнища хвороби та обрати правильний метод лікування».

На думку Віктора Овчарука, такий діагностичний центр повинен працювати на території онкодиспансера. «Це наш комунальний спеціалізований заклад. Отож, щоб позитивно вирішити це питання, потрібно ознайомити із проектом депутатів обласної ради. Переконаний, що вони пересвідчаться у необхідності такого центру, – наголошує Віктор Овчарук. – Як тільки земельна ділянка буде виділена, інвестор готовий розпочинати роботи. Такого діагностичного центру немає в Україні, то ж до Тернополя зможуть звертатися не тільки жителі області, а й з усієї країни».

Тернопільська делегація побачила ще один цікавий напрямок роботи польської клініки – ліквідація новоутворень за допомогою кіберножа (CyberKnife). Це лінійний прискорювач, вмонтований у роботизовану «руку», який впливає тільки на тканини пухлини, обертаючись навколо неї та опромінюючи її з усіх сторін.

Саме такий сучасний апарат також планується встановити у Тернополі. Адже використання кіберножа при ранній діагностиці дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.

«Можливо, такі плани комусь видаються нереальними, але це цілком можливо. І обласна рада буде над цим працювати. Адже сучасна діагностика – один з найважливіших аспектів покращення надання медичних послуг», – додав Віктор Овчарук.

Наразі сторони готують проект меморандуму, після чого планується підписання намірів про співпрацю.

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