Голова Правління Укргазбанку Кирило Шевченко: «ЕКО-банкінг допоможе зробити Україну енергонезалежною»

15/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

14105Керівник державного Укргазбанку Кирило Шевченко розповів про новий напрямок роботи фінансової установи – ЕКО-банкінг.

  1. За підсумками першого півріччя у рейтингу найбільших банків за розміром активів до першої п’ятірки увірвався Укргазбанк, хоча на початку року він був аж на 10 місці. Як вам це вдалося?

– Нам справді є чим пишатися! Одним із основних наших завдань була активізація роботи з проблемною заборгованістю, і нам вдалося її суттєво зменшити. Ми продуктивно попрацювали з сегментом малого і середнього бізнесу, створивши для підприємців низку програм.

Цьогоріч також вдалося повністю погасити стабілізаційні кредити НБУ, які брали ще у 2008-2009 роках.

  1. Тепер у першій п’ятірці найбільших банків України відразу три державних. Про що це свідчить?

Дійсно, і фізичні особи, і великий бізнес все частіше обирають в якості банка-партнера саме нас, тому що державні банки апріорі сприймаються надійними та стабільними.

  1. Останнім часом у ЗМІ часто згадують Укргазбанк у прив’язці до багатьох екологічних, енергоефективних проектів, відновлювальної енергетики. Ви це називаєте ЕКО-банкінг. Поясність, будь ласка, в чому його сутність.

В Україні, за оцінкою наших партнерів – Міжнародної фінансової корпорації, існує величезний незадіяний потенціал для інвестицій у «зелені» проекти – приблизно 35 млрд. доларів. ЕКО-банкінг – це наша спроба розкрити цей потенціал і зробити українську економіку більш енергоефективною. Як державний банк ми хочемо максимально сприяти зниженню енергоємності й енергоспоживання вітчизняних підприємств. Тому для підприємств, чия діяльність безпосередньо пов’язана з екологічними або енергоефективними технологіями, Укргазбанк пропонує пільгові ставки за кредитами і підвищені  – за депозитами.

  1. Які знакові ЕКО-проекти ви вже реалізували?

Нещодавно профінансували будівництво сонячної електростанції на Закарпатті. Ще раніше – створення малої гідроелектростанції на Житомирщині.

Також ми вже видали чимало кредитів фермерам, на які вони повністю оновили техніку. А сучасний імпортний комбайн, наприклад, дозволяє економити до 60% палива порівняно з попередніми моделями.

Є й зовсім невеликі проекти, які ми також фінансуємо. Наприклад, приватний підприємець із Вінниці, у якого є піцерія, захотів доставляти замовлення на електровелосипедах, щоб не витрачатися на пальне і не забруднювати атмосферу. Звернувся до Укргазбанку – і ми надали йому кошти під цей проект. Так що обмежень немає жодних. Головне – щоб це відповідало концепції ЕКО.

 

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Автор: on 15/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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