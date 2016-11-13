Голова Кременецької РДА потрапив у ДТП

Автомобіль з керівниками Кременецького району потрапив в аварію 12 листопада увечері на трасі в напрямку Тернополя. У цей час саме розпочався сильний снігопад.



Як повідомляють місцеві ЗМІ мікроавтобус марки Опель злетів у кювет і перекинувся. Кілька пасажирів дістали сейозні травми і шпиталізовані до місцевої райлікарні.

Як повідомляє Погляд, в найгіршому стані голова райдержадміністрації СергійСімчук – він в комі, його заступник Вячеслав Онишкевич, начальник відділу охорони здоров’я райдержадміністрації Ярослав Ковальчук та депутат міської ради Руслан Іванюшко отримали травми середньої важкості, – пишеЗа Збручем.