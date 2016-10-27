Голова Борщівської РДА Людмила ЮЗЬКІВ: «У нас єдине завдання — захищати інтереси громади»

— Колектив райдержадміністрації працює злагоджено і професійно, у нас віддана справі команда. Я завжди роблю ставку на фахівців і пишаюся, що вдається залучати до роботи професіоналів. Також хочу відзначити плідну співпрацю з депутатським корпусом та керівництвом районної ради. Адже у нас єдине завдання — захищати інтереси громади.

Створюємо успішні об’єднання

Організаційна робота щодо створення територіальних громад покладена на адміністрацію. Переконана, цей процес для нашого району закінчиться успішно, ми отримаємо додаткові вигоди у вигляді збільшення державної допомоги. У Борщівському районі вдається успішно впроваджувати реформу децентралізації. Створено три громади: Мельнице-Подільська, Скала-Подільська та Озерянська, з головами яких налагоджена співпраця.

Нині очікуємо на чергові вибори ще в двох громадах: Борщівській та Більче-Золотецькій. І якими будуть самоврядні органи, залежить від тих, хто буде до них обраний. Упевнена, що тільки відповідальність перед людьми, які висловлять свою довіру, власна ініціатива, діалог з усіма конструктивними силами — і є реальною запорукою подальшого розвитку Борщівського краю. А тому хочу нагадати усім, незалежно від партійної належності, слова Михайла Грушевського: «Практична політика – не забава… вона ставить своїм завданням служити живому життю народу».

У районі створено три громади: Мельнице-Подільська, Скала-Подільська та Озерянська, а на часі – вибори ще в двох: Борщівській та Більче-Золотецькій.

Захисникам Вітчизни – особлива увага

Сьогодні Україна в небезпеці. В лавах Збройних сил і Національної гвардії служили більше 330 військовослужбовців – жителів нашого району. Завершується демобілізація, призваних під час шостої хвилі мобілізації. Велика шана і подяка всім, хто виконав свій громадянський обов’язок, ставши на захист рідної землі.

Районна влада приділяє увагу цим людям і їхнім сім’ям, допомагає твердим паливом, харчуванням і забезпечує відпочинок дітей. Відповідно до районної цільової соціальної програми, цього року оздоровлено 11 дітей, батьки яких – учасники АТО. У районі створено громадські організації – «Спілка учасників АТО «Збручанський вал», Борщівський осередок «Всеукраїнського союзу ветеранів АТО».

З метою реалізації заходів, спрямованих на соціальну та професійну адаптацію учасників АТО, діє Програма соціальної підтримки сімей учасників антитерористичної операції, мобілізованих, військовослужбовців і поранених учасників АТО та вшанування пам’яті загиблих у 2015-2016 роках.

Ставка на великі проекти

На розвиток Борщівського району у нинішньому році держава спрямувала чималу суму. Це є свідченням її дбайливого ставлення до потреб малих міст. За сприяння народних депутатів Тернопільщини район отримав 4 мільйони гривень на соціально-економічний розвиток.

За рахунок коштів Держфонду регіонального розвитку в сумі 3,5 млн. грн. у Борщівському районі продовжується реконструкція районного будинку культури, а також будівництво системи водопостачання житлового масиву в райцентрі вартістю 5,5 млн. грн. Проведено реконструкцію з встановленням твердопаливного котла паливних психоневрологічного диспансеру, будівництво підвідного газопроводу високого тиску до сіл Кривче та Сапогів, реконструкцію системи водопостачання у місті Борщів.

Окрім того, кошти спрямовують і на покращення мережі автомобільних доріг. У районному центрі здійснено капітальний ремонт трьох вулиць на суму 3,9 млн. грн.

У медицині завершено реконструкцію травматологічного відділення і капітальний ремонт дитячого.

Громадська організація «Біоенергія» виконує проект «Створення центру для біоенергетики та управління місцевими енергоресурсами», який реалізовують під егідою МЗС Норвегії у Борщові. Основною метою проекту є збільшення виробництва й використання біоенергії, розробка раціональних і технологічних рішень в галузі альтернативних джерел енергії на основі діючих пілотних об’єктів у Борщівському районі.

Залишаються невирішеними деякі проблемні питання в освіті, розвитку інфраструктури району тощо. Тому й надалі спільно з громадою працюватимемо над їх розв’язанням.

Завдяки створенню комісії з інвентаризації земель вдалося задекларувати 1634 га сільськогосподарських угідь. У результаті до місцевого бюджету надійшло додатково 240 тис. грн. єдиного податку.

На звернення громадян реагуємо оперативно

Кожен мешканець району має змогу звернутися до органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Для цього практикуємо особисті й виїзні прийоми громадян керівництвом району, «телефон довіри» та «гарячу лінію».

Буває, що люди вже зранку чекають біля кабінету, приходять із проблемами, що потребують негайного вирішення. А тому завжди акцентую увагу підлеглих на доброзичливому ставленні до відвідувачів та швидкому реагуванні на їхні труднощі.

Якщо робимо неправильні кроки, то спрямовуйте, підказуйте. Врешті-решт, ставайте поруч і працюйте разом із нами.

— Гадаю, що для влади головним завданням є не заважати, а допомагати й підтримувати. Якщо ж хтось вважає, що ми робимо якісь неправильні кроки, то спрямовуйте, підказуйте, врешті-решт, ставайте поруч і працюйте разом із нами. Жоден великий шлях не можна подолати одразу. Йти потрібно малими кроками, але впевнено. І ми це робимо.

Зберігаємо українську автентичність

— Фольклорно-мистецький фестиваль «Борщівська вишиванка» є особливим, адже завдяки йому Борщівщина відома не тільки в Україні, а й у світі. Враховуючи ситуацію на окупованих територіях, де перебувають і військовослужбовці з Борщівського району, хочеться їм допомогти. Тому вже вдруге поспіль було ухвалено рішення організувати під час фестивалю благодійну акцію «Допомога учасникам АТО». Цього року відбувся також учнівський ярмарок, де школярі навчально-виховних закладів району зібрали на потреби воїнів АТО понад 26 тис. грн.

Візитка

Юзьків Людмила Володимирівна народилася 23 листопада 1975 р. у Борщові. Закінчила ТНЕУ, нині навчається у Київському інституті вищих керівних кадрів.

21 травня 2015 р. призначена на посаду голови Борщівської райдержадміністрації.

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