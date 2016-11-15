Гість обікрав гостя

Крадіжку грошей інкримінують працівники Теребовлянського відділу поліції мешканцю села Соколів, що в Бучацькому районі. Чоловік викрав 1000 гривень у знайомого в селі Соснів.

До сусіднього району злодій завітав у гостину. У компанії знайомих цілий вечір розпивали алкоголь, повідомляють у поліції. Гість з району помітив, що один зі знайомих тримає у кишені чимало готівки. Коли той вже добряче захмелів, спритно витяг гроші – 1000 гривень. Сподівався, що потерпілий уранці не згадає, де подів готівку, однак уникнути відповідальності за скоєне не вдалося.

Працівники поліції встановили особу злодія. Грошей потерпілому повернути вже не далося, їх крадій витратив на власні потреби, однак тепер доведеться відповідати за скоєне. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження згідно статті 185 ККУ – крадіжка.http://beztaby.te.ua/

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