«Хата на тата» – у Тернополі!

У суботу, 10 вересня, містом прокотилась новина, що у нас тривають зйомки відомої телевізійної програми «Хата на тата». Направду, з ініціативи продюсерів цієї телепередачі у с.Смиківці організували змагання під назвою «Тернопільські богатирі». Участь у них взяли сильні хлопці Тернопілля, серед них був і герой передачі. Називати ім’я та прізвища членів родини, які брали участь у передачі, до виходу випуску в ефір ми не маємо права. Скажемо тільки, що ця сім’я мешкає в селі Великі Гаї. Коли мама чкурнула на курорт, тато залишився вдома з трьома донечками та купою різних обов’язків і завдань.

До речі, продюсери програми під час змагань вигадували для силачів неймовірні конкурси. Наприклад, вони молотами забивали колоди в землю, головами розбивали кавуни, перетягували канати над невеличким басейном з багнюкою, а на завершення – через той самий басейн переносили колоритних українських жіночок на руках. Опісля відповідали на інтелектуальні запитання від суддів.

Людей, котрі почули про зйомки та приїхали подивитися на незвичні змагання силачів, чекали маса неймовірних емоцій та позитиву. Більш детально дивіться у програмі «Хата на тата».

Зоряна ДЕРКАЧ

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