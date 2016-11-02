Харківяни прибули на Тернопільщину, щоб перейняти досвід з децентралізації

В Україні нині створено 184 обєднані територіальні громади, 26 з них – на Тернопільщині. У межах держави цей показник є найкращим.

Відтак в область задля перейняття досвіду днями з кількаденним візитом прибули представники місцевого самоврядування з Ізюминського району Харківської області.

До слова, це вже другий такий візит. Напередодні у серпні на Тернопілля приїздила делегація представників Луганської ОДА, районних, сільських, селищних рад Луганщини. Мета – ознайомитися з досягненнями області, перейняти досвід щодо децентралізації. Тоді візит відбувався у рамках проекту «Децентралізація: нові можливості – нові перспективи – нова країна». Підтримку надав швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Цього разу харківчани самі вирішили профінансувати свій візит на Тернопільщину, аби на власні очі побачити зміни, переконатися в ефективності нової реформи.

На Харківщині процес децентралізації відбувається повільніше, ніж у нас. На разі почали діяти 4 обєднані територіальні громади, 2-3 ще буде створено до кінця року. У Ізюминському районі Харківщини, звідки прибула делегація на Тернопілля, взагалі ще не створили жодної об’єднаної територіальної громади. На Тернопіллі після виборів 11 і 18 грудня має зафукціонувати ще 10 громад.

Головне не кількість, не створення громад для «гачочки», а ефективність та результат,- зауважив під час зустрічі заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов,- Тернопільщина має одні з кращих показників щодо втілення реформи децентралізації. Громадам краю вдається забезпечувати перевиконання бюджету. Важливо, що тепер кошти залишаються на місцях – і як ними розпорядитися, вирішують самі жителі конкретної території. В області нема жодних проблем і з наданням держсубвенцій на реалізацію проектів, які подали громади.

Початківцям завжди нелегко,виникає низка проблем, які треба вирішувати,- сказав заступник голови обласної ради Любомир Крупа,- Однак це не завадить поділитися досвідом з іншими, що ми й робимо нині у рамках візиту делегації представників самоврядування Харківщини до об’єднаних територіальних громад Тернопільщини.

Багато проблем є нині у медицині, в освіті. Але хіба допустимо, щоб у школах за малої кількості учнів видатки становили 40-45, є випадки в Україні навіть 70 тисяч гривень в рік при нормі 9600 грн. від держави на учня в рік.

– Ми приїхали з метою обміну досвідом, покращення взаємовідносин між регіонами. Досвід новий, і ми приїхали, щоб зрозуміти плюси та мінуси реформи,- зауважив перший заступник Ізюмської райдержадміністрації Дмитро Кіян,- Адже саме на Тернопільщині створено найбільше територіальних громад в Україні. Для того, щоб відчути зміни, треба розворушити громади і знайти серед них лідерів.

У рамках візиту було заплановано відвідування декількох територіальних громад Тернопільщини. Зокрема Байковецьку, Великогаївську у Тернопільському районі, Скалатську у Підволочиському, Васильковецьку у Гусятинському.

Також харківчани відвідали історико-архітертурні, культурні місця області, побували у Збаражі, Вишнівці, Почаєві. Гостей цікавило питання налагодження співпраці з конкретним районом, або з конкретною громадою. Попередньо таких домовленостей досягнуто. А також влада області розглядає формат обміну дітьми, скажімо, на Новий рік, Різдвяні свята. Тим паче, що Ізюминський район Харківщини знаходиться на сході України, межує з Донецькою областю, на межі з зоною АТО, тут і переселенців багато прийняли. Відтак і діти учасників АТО, і діти тимчасово переміщених осіб хотіли б відпочити на Тернопіллі. І для наших діток цікаво було б відвідати туристичну Харківщину.

Маємо 26 територіальних громад і ніхто про свій вибір не шкодує, ніхто повертатися назад не хоче. Днями відбудуться нові вибори. ,- каже координатор Центру розвитку місцевого самоврядування в Тернопільській області Віктор Литвинчук,- На Тернопільщину для проведення реформи уже надійшло 141,5 млн. грн. для підтримки обєднаних територіальних громад. Дякуємо харківчанам за те, що є зацікавленість в реформі.

Під час цього візиту ми вкотре переконалися, що для успіху потрібна активна позиція мешканців.- каже координатор Центру розвитку місцевого самоврядування в Харківській області Діана Баринова – Не треба боятися змін. Наші люди переживають, чи не буде гірше. А насправді є потреба в ефективних головах громад, старостах. Словом, нині потрібні активні та ініціативні, як голови, так і мешканці громад.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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