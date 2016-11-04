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Харків’яни прибули на Тернопільщину, щоб перейняти досвід з децентралізації

04/11/2016 | Рубрика: Народний кореспондент,Новини,Правова допомога,Соціум,Тернопілля |

Изображение 688Днями з кількаденним візитом на Тернопільщину прибули представники місцевого самоврядування з Ізюмського району Харківської області.

До слова, у серпні приїздила делегація представників Луганської ОДА, районних, сільських, селищних рад Луганщини. Мета – ознайомитися з досягненнями області, перейняти досвід щодо децентралізації. Тоді візит відбувався у рамках проекту «Децентралізація: нові можливості – нові перспективи – нова країна». Підтримку надав швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Цього разу харків’яни самі вирішили профінансувати свій візит на Тернопільщину, аби на власні очі побачити зміни, переконатися в ефективності нової реформи.

На Харківщині процес децентралізації відбувається повільніше, ніж у нас. Наразі почали діяти  4 об’єднані територіальні громади, 2-3 ще буде створено  до кінця року. В Ізюмському районі ще не створили жодної об’єднаної територіальної громади.

  • Головне – не кількість, а ефективність та результат, – зауважив під час зустрічі заступник голови Тернопільської облдержадміністрації Олег Валов. – Тернопільщина має одні з кращих показників щодо втілення реформи децентралізації. Громадам краю вдається забезпечувати перевиконання бюджету. Важливо, що тепер кошти залишаються на місцях – і як ними розпорядитися, вирішують самі жителі конкретної території.
  • Початківцям завжди нелегко, виникає низка проблем, які треба вирішувати,- сказав заступник голови обласної ради Любомир Крупа. – Однак це не завадить  поділитися  досвідом з іншими, що ми й робимо нині у рамках візиту делегації представників самоврядування Харківщини.

– Ми приїхали  з метою обміну досвідом, покращення взаємовідносин між регіонами. Хочемо зрозуміти плюси та мінуси реформи, – зауважив  перший заступник Ізюмської райдержадміністрації Дмитро Кіян. – Адже саме на Тернопільщині створено найбільше територіальних громад в Україні.

У рамках візиту було заплановано  відвідування  кількох територіальних громад Тернопільщини. Зокрема, Байковецької, Великогаївської у Тернопільському районі, Скалатської у Підволочиському, Васильковецької у Гусятинському.

  • Під час цього візиту ми вкотре переконалися, що для успіху потрібна активна позиція мешканців, – розповідав координатор Центру розвитку місцевого самоврядування в Харківській області Діана Баринова. – Не треба боятися змін. Наші люди переживають, чи не буде гірше. А насправді  є потреба в ефективних головах громад,  старостах. Словом,  нині потрібні  активні й ініціативні як  голови, так і мешканці громад.

 

Галина ВАНДЗЕЛЯК

 

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Автор: on 04/11/2016. Категорія: Народний кореспондент, Новини, Правова допомога, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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