Днями з кількаденним візитом на Тернопільщину прибули представники місцевого самоврядування з Ізюмського району Харківської області.
До слова, у серпні приїздила делегація представників Луганської ОДА, районних, сільських, селищних рад Луганщини. Мета – ознайомитися з досягненнями області, перейняти досвід щодо децентралізації. Тоді візит відбувався у рамках проекту «Децентралізація: нові можливості – нові перспективи – нова країна». Підтримку надав швейцарсько-український проект «Підтримка децентралізації в Україні – DESPRO». Цього разу харків’яни самі вирішили профінансувати свій візит на Тернопільщину, аби на власні очі побачити зміни, переконатися в ефективності нової реформи.
На Харківщині процес децентралізації відбувається повільніше, ніж у нас. Наразі почали діяти 4 об’єднані територіальні громади, 2-3 ще буде створено до кінця року. В Ізюмському районі ще не створили жодної об’єднаної територіальної громади.
– Ми приїхали з метою обміну досвідом, покращення взаємовідносин між регіонами. Хочемо зрозуміти плюси та мінуси реформи, – зауважив перший заступник Ізюмської райдержадміністрації Дмитро Кіян. – Адже саме на Тернопільщині створено найбільше територіальних громад в Україні.
У рамках візиту було заплановано відвідування кількох територіальних громад Тернопільщини. Зокрема, Байковецької, Великогаївської у Тернопільському районі, Скалатської у Підволочиському, Васильковецької у Гусятинському.
Галина ВАНДЗЕЛЯК
Share the post "Харків’яни прибули на Тернопільщину, щоб перейняти досвід з децентралізації"
Shortlink:
Останні коментарі