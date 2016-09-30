Гарбузова осінь

Овочеве ризото з гарбузом

Інгредієнти: 200 г м’якоті гарбуза, 1 ст. л. рису, 50 г твердого сиру, 1,2 л м’ясного або курячого бульйону, 50 мл білого сухого вина, 50 г вершкового масла, олія, сіль – до смаку.

Рис промити, залити водою і дати настоятися 1,5 години.

М’якоть гарбуза нарізати шматочками та підсмажити на олії кілька хвилин. Потім нарізати цибулю півкільцями та додати до гарбуза. Через кілька хвилин викласти рис, продовжуючи смажити на малому вогні, постійно помішуючи. Коли рис вбере олію, тушкувати, поки вино не випарується. Потім потроху додавати гарячий бульйон. Коли рис буде готовий, слід викласти тертий сир, вершкове масло, сіль, усе ретельно вимішати і зняти з плити. Накрити гарбузове ризото кришкою та дати настоятися 10-15 хвилин.

Гарбузовий пиріг

Інгредієнти: 2 листи листкового бездріжджового тіста, 300 г гарбуза, 150 г твердого сиру, 1 цибулина, 1 жовток, олія, сіль, перець за смаком.

Гарбуз почистити, нарізати тонкими скибочками і скропити 2 ст. л. олії (краще нерафінованої), посолити, поперчити. На розігрітій сковороді-гриль обсмажити гарбуз з обох боків до готовності.

Цибулю почистити і нарізати тонкими півкільцями. На окремій сковороді обсмажити цибулю на олії до готовності. Сир натерти на крупній тертці. Деко вистелити папером для випічки. Розморожене бездріжджове тісто розкачати, щоб вийшов прямокутник, і викласти його на лист.

На тісто, відступаючи від країв кілька сантиметрів, викласти цибулю і гарбуз, зверху посипати натертим сиром.

Другим листком тіста накрити начинку пирога, щільно притиснувши краї.

Жовток посолити, ретельно збити, змастити пиріг і гострим ножем зробити діагональні неглибокі надрізи.

Випікати в розігрітій духовці протягом 30 хвилин.

Гарбузово-яблучні оладки

Інгредієнти: 400 г гарбуза, 1 яблуко, 2 яйця, 1 склянка борошна, 0,5 склянки кефіру, 2 ст. л. цукру, 3-4 ст. л. олії, кориця на кінчику ножа, сіль за смаком.

Яблуко і гарбуз помити, почисти від шкірки і насіння. Натерти на крупній тертці.

Збити міксером яйця з цукром до пишної маси. Посолити, додати корицю, кефір, борошно і ретельно вимішати. Викласти в тісто гарбуз, яблуко і ще раз перемішати.

Столовою ложкою викласти оладки на розігріту сковороду з олією. Смажити їх слід на малому вогні під кришкою з обох боків.

Готові оладки викласти на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир. Подавати оладки краще гарячими зі сметаною або варенням.

Курятина з гарбузом

Інгредієнти: 1 кг курятини, 1 гарбуз середньої величини, 150 г рису, 100 г цибулі, 100 г масла, 3 помідори, сіль, перець – за смаком.

М’ясо нарізати дрібними шматочками, залити водою (щоб було злегка покрите), посолити, поперчити, накрити кришкою і тушкувати до готовності на слабкому вогні.

Рис відварити до напівготовності. Дрібно нарізати цибулю, підсмажити її на маслі. Гарбуз почистити і нарізати тонкими скибочками.

Готове м’ясо змішати з рисом і цибулею, поперчити й посоли за смаком.

У глибоку сковороду, добре змащену маслом, викласти шар гарбуза, потім м’ясо з рисом, знову гарбуз, а зверху слід викласти по всій поверхні нарізані кружальцями помідори. Влити трохи окропу або підсоленого бульйону й запікати страву у духовці під кришкою до готовності гарбуза.

Подавати на стіл страву, прикрасивши свіжою зеленню та сметаною.

Гарбузовий суп з грибами

Інгредієнти: 200 г гарбуза, 200 г грибів, 2 картоплини, 1 помідора, корінь петрушки, 1 цибулина, 2 ст. л. олії, 5 склянок води, сіль, перець за смаком, зелень.

Гриби та цибулю нарізати невеликими шматочками, подрібнити корінь петрушки. Все змішати і тушкувати на олії.

Картоплю та гарбуз порізати на невеликі брусочки, залити окропом і варити 10 хвилин. Додати підсмажені овочі, порізані помідори, сіль, перець. Варити до готовності. Перед подачею прикрасити страву подрібненою зеленню.

Медово-горіховий гарбуз

Інгредієнти: 500 г гарбуза, 200 г сиру, 4 ст. л. манної крупи, 2 яблука, 2 яйця, 100 г волоських горіхів, 50 г родзинок, 30 г вершкового масла, 3 ст. л. цукру, 1 ст. ложка меду, сіль за смаком.

Родзинки залити гарячою водою і залишити на 20 хвилин. Горіхи підсушити на сухій сковороді та подрібнити. Гарбуз і яблука очистити, нарізати кубиками. Збити міксером яйця з сіллю і цукром. Додати у них манну крупу, ретельно вимішати і дати настоятися 20 хвилин (щоб манка набухла).

Сир перемолоти, змішати з яйцями і медом до однорідної консистенції.

Викласти половину маси в змащену маслом і посипану манкою форму для випікання. Зверху – шар гарбуза і яблук, присипати родзинками і горіхами. Потім викласти решту тіста. Випікати у розігрітій до 180°С духовці протягом 40 хвилин.

Можна подавати сирну запіканку зі сметаною чи варенням.

Гарбузово-курячі котлетки

Інгредієнти: 400 г курячого філе, 1 яйце, 200 г гарбуза, 1 цибулина, 2 зубчики часнику, 1 ст. л. вершкового масла, 2 ст. ложки манки, 2 ст. л. олії, мелений коріандр, чорний мелений перець, сіль за смаком.

Гарбуз почистити від шкірки і натерти на крупній тертці. Куряче філе перемолоти разом із цибулею і часником. Змішати фарш і гарбуз, додати яйце, м’яке вершкове масло, манку, спеції, посолити і ретельно вимішати. Залишити настоятися 20 хвилин. Сформувати невеликі котлетки й обсмажити їх на олії з обох боків до золотистої скоринки (по 5 хв. з кожного боку).

Овочева запіканка

Інгредієнти: 1 кг гарбуза, 500 г картоплі, 1 кабачок, 1 цибулина, 200 г бекону, 50 г твердого сиру, 200 мл молока, 2 ст. ложки майонезу, 1 ст. л. олії, щіпка меленого коріандру, чорний мелений перець за смаком, сіль за смаком.

Гарбуз і кабачок почистити від шкірки й насіння та натерти на крупній тертці. Картоплю нарізати тонкими кружечками, цибулю – півкільцями. Бекон подрібнити і обсмажити на сковороді, потім додати цибулю і готувати до появи золотистої скоринки. Змішати молоко, майонез, спеції. Все посолити.

Деко змастити олією і викласти шарами гарбуз, кабачок, картоплю, обсмажену цибулю з беконом. Залити молочною масою і запікати в розігрітій до 180°С духовці 40-50 хвилин. За 10 хв. до готовності посипати запіканку тертим сиром.

Гарбуз з грибами

Інгредієнти: 500 г гарбуза, 200 г грибів (шампіньйонів), 2 шт. листкового тіста, 5 яєць, 200 мл вершків, 20 г вершкового масла, 100 г білого сухого вина (курячого бульйону), чорний мелений перець, сіль – за смаком.

Гриби дрібно порізати й обсмажити на олії, додати спеції, влити вино (бульйон) і тушкувати на середньому вогні під кришкою до готовності.

Гарбуз порізати малим кубиком. Залишити один жовток, інші яйця збити із вершками. Змішати гриби, гарбуз, яйця і перемішати. Перший лист тіста викласти в змащену олією форму для випікання, сформувавши високі бортики. Викласти начинку і накрити її другим листом, защепнувши краї, зверху змастити жовтком. Випікати у розігрітій до 180°С духовці 40 хвилин.

Гарбузова каша

Інгредієнти: 300 г гарбуза, 0,5 склянки рису, 0,5 скл. молока, 30 г вершкового масла, 1,5 скл. води, 1 ч. л. цукру, сіль за смаком.

Гарбуз порізати великими кубиками. У каструлю налити молоко і довести до кипіння. Всипати в нього гарбуз і варити на малому вогні, періодично помішуючи впродовж 20-30 хв. Кілька разів промити рис холодною водою. Потім поставити варити. Коли він закипить, додати сіль, цукор і варити на малому вогні, постійно помішуючи, 15-20 хвилин.

Готовий гарбуз змішати зі звареним рисом, додати вершкове масло і варити під кришкою на малому вогні 2-3 хвилини.

Гарбуз із кунжутом

Інгредієнти: 500 г гарбуза, 2 ст. л. кунжутного насіння (або лляне), 3 ст. л. меду, півсклянки апельсинового соку, 1 ст. л. гірчиці, 3 ст. л. олії.

Гарбуз порізати на кубики (3 см). Викласти у киплячу воду і варити 5 хвилин. Воду зцідити, а шматки гарбуза промакнути паперовим рушником. Підсмажити їх з обох боків на олії до утворення скоринки. Викласти гарбуз на деко, змащене олією, запікати у розігрітій до 160°С духовці 10 хвилин. Змішати рідкий мед, свіжовичавлений апельсиновий сік, кунжут і гірчицю. Цим соусом ретельно полити шматки гарбуза і дати настоятися 5-10 хвилин.

Курятина з гарбузом

Інгредієнти: 1 кг курячого філе, 2 ст. л. олії, 1/2 ч. л. солі та перцю, 1 кг гарбуза, 1 ч. л. прованських трав, 3 ст. л. білого сухого вина (курячого бульйону).

Куряче філе порізати на шматки, посолити, поперчити і полити олією. Все ретельно вимішати. Викласти філе в глибоке деко.

Нарізаний невеликими шматками гарбуз викласти в миску, полити 1 ст. л. олії, посипати травами, посолити і поперчити. Добре перемішати і викласти гарбуз в деко зверху на філе. Запікати в розігрітій духовці протягом 40 хвилин. Готову страву подавати гарячою, притрусивши зеленню або тертим твердим сиром.

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