Хакери розкрили план Путіна щодо України

Британська газета опублікувала інтерв’ю з хакерами, які зламали пошту Суркова.

Видання The Sunday Times опублікувало матеріал “Хакери оприлюднили план Путіна – як розчленувати Україну”. Видання пише, що оприлюднене листування показує, як російські агенти провалили спробу підняти антиукраїнське повстання в Харкові минулого року.

Листи, які потрапили в руки кореспондента британської газети, виходять з електронної пошти Марії Виноградової, радника Владислава Суркова, головної фігури, що готує кроки Путіна в Україні. Три українських хакери зустрілися з кореспондентом журналу на умовах анонімності. Українці відкинули припущення, що їх операція була здійснена за допомогою українських або американських служб безпеки.

Із 423-х листів електронної пошти ватажків сепаратистів на сході України і російських чиновників вимальовується план одного з ватажків бойовиків про те, як розчленувати Україну на три частини по федеративній системі. У цих листах також обговорюються плани арешту або знищення непокірних сепаратистських ватажків, а також внесення якиюсь проросійською партією законопроектів в українське законодавство.

The Sunday Times повідомляє, що в одному з листів, адресованим ватажком сепаратистів Денисом Пушиліним своєму “куратору” Владиславу Суркову, є пропозиція щодо розділу України на три частини. Східна і південна, згідно з цим планом, повинна отримати назву “Новоросія”, центральний регіон із Києвом повинен називатися “Малоросія”, а західна частина називалася б “Галичина”.

Далі повідомляється, що голова комітету Держдуми Михайло Маркелов виклав в одному з листів до Суркова план “роздування заворушень” у Харкові, запропонувавши створити там проросійську групу опору під назвою “Громадянська ініціатива”. В іншому листі Маркелов нарікає на те, що проект “Повстань, Харків” був провалений, оскільки населення міста проігнорувало чутки, що українські націоналісти планують чинити криваві напади на російськомовних. У подальшому листуванні Маркелов залишає надії на повстання в Харкові, відзначаючи, що багато хто з “бійців опору” були арештовані, або ці агенти тікали до Москви або в так звану ДНР.

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