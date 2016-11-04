Фірма зі статутним фондом у тисячу гривень за 46 мільйонів добудує кладовище

СКП «Ритуальна служба» Тернопільської міськради 18 квітня за результатами тендеру замовило ТОВ «Газ-Пласт-Буд» будівництво міського кладовища по вул. Бригадна, 46 за 46,14 млн грн.

Про це повідомляється у «Віснику державних закупівель».

До кінця 2018 року збудують другу чергу міського кладовища площею 40 га.

Йдеться про господарсько-побутовий корпус, приміщення охорони, приміщення прибирального інвентарю, зупинку громадського транспорту, кабельну та повітряну лінії, трансформаторну підстанцію, зовнішні інженерні мережі та благоустрій.

«Газ-Пласт-Буд» зі статутним капіталом 1 тис грн. зареєстрований у м. Кременець Тернопільської обл. на Олександра Коломійчука. Раніше співзасновниками також були Олександр Гриневич і Олександр Романчук.

Фірма з 2011 року виграла тендерів на суму 73,17 млн грн.

Нині єдиним конкурентом було ТОВ «Рівнеагроспецмонтаж» Романа Мельника, Валентина і Віри Лопачуків. Воно не вперше змагається з переможцем.

Із 2008 року фірма, в тому числі у колишній формі ЗАТ, отримала держпідрядів на 296,58 млн грн.

Джерело:Наші гроші

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