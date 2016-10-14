Економити енергію – це просто!

Кожен громадянин може зробити свій побут комфортнішим та підвищити рівень життя, якщо спробує бути енергоощадним. Набагато простіше й дешевше зберігати тепло й електроенергію, ніж потерпати від протягів, вогкості і холоду у власній квартирі чи будинку, та сплачувати великі рахунки за марнотратно витрачені ресурси.

Всі заходи, які може здійснити громадянин для покращення власного побуту за нових умов, можна розділити на чотири напрями:

заощадження ресурсів: води, газу, тепла тощо;

утеплення приміщення;

встановлення приладів обліку;

перехід на більш сучасні, енергозберігаючі та альтернативні джерела енергії та системи комунікацій.

Заощаджуємо воду

Закривати воду відразу, якщо не користуєтеся нею. Немає нічого складного в тому, щоб закрити кран під час гоління, чищення зубів, зняття шкірки з овочів і фруктів. Якщо не хочете замислюватися над цим – встановіть електронний змішувач. Тоді вода литиметься лише тоді, коли хтось підноситимете руки або посуд.

Ощадливіше користуватися змішувачем у вигляді ручки, ніж стандартними двома кранами. Можна встановити комфортну температуру, вмикати та вимикати кран одним рухом, а не крутити щоразу, марно витрачаючи воду та гаючи час.

Необхідно стежити за станом сантехніки та вчасно ремонтувати її. З крану, що протікає, щомісяця виливаються сотні та тисячі літрів води.

Якщо в будинку центральне водопостачання, то варто встановити лічильники на воду (як гарячу, так і холодну). Інакше людина сплачуватиме з власної кишені за кожен прорив на трасі або за сусіда, який не відремонтував свій кран.

Приймати душ економніше, ніж ванну.

Для заощадження води під час миття посуду, варто встановити подвійну раковину. Тоді можна мити посуд в одній частині, а полоскати – в іншій.

Не рекомендується розморожувати продукти – м’ясо, рибу – під струменем. Це не лише марне витрачання води та тепла, а й знищення корисних речовин продуктів.

Слід використовувати побутові прилади, які заощаджують працю, час та ресурси. Наприклад, автоматичні пральні машини, посудомийні машини тощо.

Необхідно перекривати вентиль для води, якщо приміщення залишають на кілька днів.

Заощаджуємо електроенергію

Вимикати світло, якщо нікого нема у кімнаті.

Використовувати енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин.

Датчики руху – можливість заощаджувати електроенергію, коли вона не потрібна. У багатоквартирних будинках їх варто встановити у коридорах, під’їзді, на сходах та інших місцях спільного користування. У приватному будинку – біля дверей та на подвір’ї.

Енергозберігаючі побутові прилади мають маркування «А» чи «А+». Холодильник такого класу споживатиме на 30-50% менше електроенергії, ніж пристрій такого ж об’єму марки «В».

Режим очікування для комп’ютера доречний, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч. Слід вимикати пристрої, якими ніхто не користується. А ще краще – вимикати взагалі штекер з розетки. Це не лише дозволить заощадити електроенергію, а й вбереже пристрої від впливу можливих перепадів електроенергії. Можна також встановити автоматичні вимикачі.

Не можна залишати прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора.

Холодильник та морозильник варто регулярно розморожувати.

Охолоджуйте їжу перед тим, як помістити її в холодильник. По-перше, гаряча каструля змусить холодильник працювати інтенсивніше, а по-друге, вона нагріє інші продукти, і вони можуть зіпсуватися.

Оптимальна температура в холодильнику – від нуля до п’яти градусів тепла. Регулюйте її відповідно до температури на кухні та кількості продуктів.

Холодильник треба поставити подалі від плити, нагрівача, колонки чи бойлера, батареї та прямих сонячних променів.

Використовуйте мультиварки, НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити – вони працюють швидко й економно.

Заощаджуємо тепло і газ

Тепловий лічильник в квартирі, що підключена до центрального опалення, дає змогу відслідкувати скільки тепла ви отримали та платити тільки за цю кількість.

Термостатичний вентиль на радіатор дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.

Розмір опалювального приладу повинен відповідати розміру приміщення, його слід вимикати, якщо нікого немає в будинку.

Опалювальні прилади та радіатори будуть більш ефективними, якщо їх не затуляти меблями, важкими шторами, одягом чи декоративними панелями.

Система «тепла підлога» – спосіб підвести тепло саме туди, де воно найбільше потрібне.

Перед початком кожного опалювального сезону слід перевіряти систему опалення. Варто усунути повітряні пробки, відремонтувати місця можливого протікання, звертаючи особливу увагу на місця з’єднань частин системи. Це дозволить уникнути проривів під час експлуатації системи.

Газову колонку або бойлер, які відпрацювали 15-20 років, варто замінити, бо з часом ці пристрої втрачають ефективність.

Більша частина тепла з будинку втрачається трьома шляхами: через двері та вікна, через дах та через зовнішні стіни. Відповідно, їх слід утеплювати.

Вікна з подвійним або потрійним заскленням у кілька разів зменшують втрати тепла.

Необхідно підвищити теплоізоляцію вхідних дверей, звертаючи увагу на низ, верх та бічні стики між дверима і стіною.

Щільні штори допомагають утримувати тепло в оселі, але заважають надходженню тепла з радіаторів.

Товстий килим знижує тепловитрати.

Управління розвитку інфраструктури, транспорту та енергозбереження Тернопільської ОДА

Shortlink:

Loading...