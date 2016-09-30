«Джерело творчості» б’є і на Тернопіллі

21-23 вересня в Києві відбувся другий завершальний тур 3-го етапу Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості».

Позашкільники Тернопільщини гідно представили нашу область у перегонах. У номінації «Керівник біологічного гуртка» І місце завоювала керівник гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді Наталія Шум’як. ІІ місце в номінації «Керівник екологічного гуртка» дісталося керівнику гуртків Чортківського міського комунального закладу «Палац дітей та юнацтва» Чортківської міської ради Лідії Злепко. Також диплом лауреата конкурсу в номінації «Керівник гуртка декоративно-ужиткового мистецтва» отримала керівник гуртків комунального закладу Тернопільської міської ради «Центр творчості дітей та юнацтва» Надія Савюк.

Редакція «Свободи» сердечно вітає переможців.

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