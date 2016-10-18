Дитячий табір не вдалося «прихватизувати»

За принципової позиції прокуратури Тернопільської області Львівський апеляційний господарський суд відхилив апеляцію відповідачів – об’єднання «Тернопільсільгоспздравниця» та повністю задовольнив позовні вимоги прокурора про визнання за місцевою громадою права власності на майно дитячого оздоровчого табору «Гайдарівець».

Нагадаємо, господарський суд Тернопільської області на початку року задовольнив позов прокурора Шумського району, за яким цілісний майновий комплекс дитячого оздоровчого закладу у с. Кутянка Шумського району повернули місцевій громаді. Обласне об‘єднання міжгосподарських здравниць «Тернопільсільгоспздравниця» намагалось оскаржити рішення суду про визнання права власності за громадою, та прокуратура відстояла свою позицію в апеляційній інстанції.

Відтак, до комунальної власності передано адміністративні та господарські приміщення загальною площею понад 2 тис. кв. м, залишкова балансова вартість яких становить понад 140 тис. грн. Табір розташований на землях лісового фонду рекреаційного призначення, площею 4,3 га, повідомили у прес-службі прокуратури області.

Можна припустити, що низька балансова вартість пояснюється тим, що майно оцінювали давно, маючи намір “прихватизувати”. Кажуть, там дуже гарно – табір у лісі, біля водойми. У тому і цінність «Гайдарівця» – у ласому шматку землі, на якій можна збудувати, скажімо, базу відпочинку.

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