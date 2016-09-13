Дві третини українців працюють під час відпустки

Дві третини українців хоча б раз працювали під час відпустки.

Кожному сьомому доводиться працювати під час відпустки постійно. Про це свідчить опитування порталу Head Hunter.

Опитали 1,5 тис. українців. Лише 1 з 10 опитаних міг вимкнути мобільний телефон і не відкривати робочу електронну пошту. Решта були на зв’язку з офісом протягом усього відпочинку.

Найчастіше працюють у відпустці топ-менеджери і власники компаній, рідше – керівники підрозділів. Чверть опитаних зізналися, що не полишали робочих обов’язків повністю через страх втратити клієнтів. Ще чверть ставиться до роботи під час відпустки позитивно. Це дозволяє бути в курсі всього, що відбувається в офісі.

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