Дві третини українців працюють під час відпустки

13/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

1225Дві третини українців хоча б раз працювали під час відпустки.

Кожному сьомому доводиться працювати під час відпустки постійно. Про це свідчить опитування порталу Head Hunter.

Опитали 1,5 тис. українців. Лише 1 з 10 опитаних міг вимкнути мобільний телефон і не відкривати робочу електронну пошту. Решта були на зв’язку з офісом протягом усього відпочинку.

Найчастіше працюють у відпустці топ-менеджери і власники компаній, рідше – керівники підрозділів. Чверть опитаних зізналися, що не полишали робочих обов’язків повністю через страх втратити клієнтів. Ще чверть ставиться до роботи під час відпустки позитивно. Це дозволяє бути в курсі всього, що відбувається в офісі.

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Автор: on 13/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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