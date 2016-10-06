Дорожники працюють і готуються до зими

Шляховики Тернопільщини за минулий тиждень ліквідували 14597 м кв. ямковості та різні деформації дорожнього покриття. За допомогою гарячого асфальтобетону відремонтовано 11517 м кв., струменевим методом – 3080 м кв. Щоденно на дорогах загального користування працювали бригади підрядних організацій ДП «Тернопільський облавтодор», ТзОВ «ДорМакс» та «ТехноБудЦентр».

Перелік доріг, на яких працювали шляховики минулого тижня: Зборів-Поморяни, Березовиця-Острів, Галич-Сатанів, Жовнівка-Коржова, Кальне-Іква, Борщів-Заліщики, Зелена-Бариш, Тернопіль-Ланівці, Зборів-Вертелка, Катеринівка-Борсуки, Щаснівка-Медин, Тернопіль-Хоростків через Козівку (с.Ілавче), Могильниця-Ласківці, Шумськ-Білокриниця, Підгайці-Голгоча, Кровінка-Сущин (ділянка Кровінка-Лошнів).

Шляховики продовжують ліквідовувати ямковість на дорогах загального користування державного та місцевого значення. Роботи тривають за напрямками Кровінка-Сущин, Доманове-Ковель-Чернівці-Тереблече, Борщів-Заліщики, Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль, Галич-Сатанів, Могильниця-Ласківці.

Водночас дорожники розпочали активну підготовку до зимового періоду. Днями відбулась спільна виїзна нарада Служби автомобільних доріг у Тернопільській області, Тернопільського облавтодору та районних дорожніх організацій. Одне з основних та актуальних питань, які розглядали під час наради, – підготовка мережі доріг Тернопільщини до зимового періоду.

Поки що заготовлено 23,8 тис. т піску та фрикційних матеріалів і 2,87 тис. т технічної солі. Для створення снігозахисту відремонтовано всі наявні в господарствах снігозатримуючі щити а це – 2100 штук. Заплановано влаштувати 30 тис. погонних метрів засобів пасивного снігозахисту із планкових та хмизових щитів на небезпечних ділянках.

Із 186 одиниць техніки та механізмів підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період:

роторні снігоочищувачі – 6 одиниць;

бульдозери – 3 одиниці;

автогрейдери – 22 одиниці;

піскорозкидачі – 23 одиниці;

навантажувачі – 22 одиниці;

інша снігоочисна техніка (трактори Т-150,К-701) – 31 одиниця;

солерозподілювачі – 2 одиниці;

навісне обладнання – 40 одиниць.

Додатково укладено 17 угод на залучення техніки сторонніх організацій.

Начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик зазначив, що підготовка до зимового періоду на цьому не завершується і триватиме до 1 листопада.

Прес-служба САД у Тернопільській області

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