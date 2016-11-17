Перший сніг наробив лиха… Страшна дорожньо-транспортна пригода сталася із кременчанами на шляху до райцентру. Автомобіль OPEL Vivaro із чотирма пасажирами поблизу села Великий Кунинець виїхав за межі проїзної частини і перекинувся.
У автівці перебував і голова Кременецької райдержадміністрації Сергій Сімчук, котрий постраждав найбільше. У надзвичайно важкому стані він щохвилини бореться за життя… Наразі перебуває у комі… Прохання до всіх небайдужих підтримати Сергія у важкий період, адже потрібні значні кошти на лікування. Пам’ятаймо, що він і сам ніколи не був байдужим до чужого лиха… У сорокарічного керівника району троє дітей, найменшому синочку немає ще й півроку.
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Рахунок одержувача 29244825509100
Ін.код. 5168757307133654
2907218704
На ім’я Сімчук Ганна Іванівна
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