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Добра місія благодійників з Нідерландів

08/11/2016 | Рубрика: Бережани,Культура,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля |

14798802_10209571063546830_1297622789_nЗавдяки дружнім зв’язкам бережанського «Карітасу» (керівник – отець-декан Бережанського деканату УГКЦ о. Михайло Бугай) з іноземними аналогічними організаціями голландці, члени християнської громади села Брюхтефельд, що на кордоні з Німеччиною, здійснили місію «Допомога для родини» у Бережанах. Волонтери з Нідерландів – Рінеке, Герман, Герман, Генріет, Річард і Мено – тиждень перебували в нашому краї, допомагаючи малозабезпеченій родині Кшос – Бабікови ремонтувати будинок, який до цього був в аварійному стані. За останні роки ця родина зазнала чимало горя й біди (раптово померла мама двох дівчаток, їх батько став інвалідом 1-ї групи, бабуся Віра не в силі була вирішити проблеми), тож потребувала сторонньої допомоги.

За кілька днів завдяки працьовитим, добрим і безкорисливим голландцям, як розповіла волонтер бережанського «Карітасу» Ольга Бердадин, було зроблено гідроізоляцію будинку, укріплено фундамент, зашпакльовано та побілено стіни в двох кімнатах, вставлено нові вікна, придбано дитяче ліжко, очищено сад від старих дерев, поремонтовано й пофарбовано огорожу, проведено чимало важливих робіт (будматеріали – за кошти благодійників), приємних розмов із членами цієї сім’ї та небайдужими бережанцями. Пані Віра і вся її сім’я безмежно щасливі й вдячні всім добротворцям, людям із чуйним серцем, волонтерам із Бережан та Нідерландів, із якими вже встигли подружитися.

Добра місія благодійників із Голландії поширилася й на місцеву молодь, якій за сприяння «Карітасу» презентували дарунки – юнацька футбольна команда в Бережанах, приміром, одержала нову спортивну форму.

Тетяна Бідзіля, м. Бережани.

 

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Автор: on 08/11/2016. Категорія: Бережани, Культура, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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