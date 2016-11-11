«До світла воскресіння, крізь терни катакомб»

У Заліщицькому аграрному коледжі ім. Є.Храпливого

відбулася духовна година «До світла воскресіння, крізь терни катакомб», приурочена 70-й річниці Львівського псевдособору, який започаткував нищення української греко-католицької церкви.

У виховному заході взяли участь настоятель церкви Покрови Пресвятої Богородиці в Заліщиках отець Іван Сендзюк, сестри-служебниці Непорочної Діви Марії – Софія та Христина, заступник директора агроколеджу М.В. Сопилюк. Духовний урок гармонійно доповнив документальний фільм «Львівський псевдособор» та презентація за книгою М.В. Сопилюка «Церква Покрови Пресвятої Богородиці в Заліщиках».

Ведуча Надія Ємчук зауважила: «Доля УГКЦ, її священників і вірних посідає особливе місце у трагічних сторінках української історії ХХ століття.

З історичної пам’яті неможливо викинути той період, коли СРСР («імперія зла) оголосив УГКЦ незаконною. Тисячі священиків, монахів, монахинь зазнали тортур і навіть прийняли мученицьку смерть за віру, але не зрадили».

Отець Іван Сендзюк розповів про історію виникнення катакомбної Церкви, її ліквідацію, підпілля та відродження: «УГКЦ здійснила помітний національний і релігійний вплив на культурно-історичний процес у Західній Україні, сприяла пробудженню національної свідомості українців. Вона була Церквою свого народу, яка жила з ним, поділяла всі його лихоліття». Невипадково блаженнійший Любомир Гузар в одній зі своїх проповідей сказав: «Церква існує для того, щоби спрямувати людей до Бога і довести їх до щасливої вічності».

Михайло Васильович Сопилюк підкреслив, що намагання радянської влади ліквідувати УГКЦ було, по суті, етапом диявольського плану знищення національного духу українського народу, його історії і традицій та перетворення українців на «безмовних гвинтиків радянської системи».

Про тривожні часи підпілля та переслідування духовенства хвилююче розповіла сестра Софія. Свій виступ вона закінчила молитвою митрополита Йосипа Сліпого до Пресвятої Богородиці за долю українського народу.

Сестра Христина зачарувала присутніх виконанням на скрипці безсмертного твору «Аве Марія». Майстерно виконала духовну композицію і студентка 24 групи Мар’яни Остяк. А завершальним акордом цього змістовного заходу стало спільне виконання його учасниками духовного гімну «Молитва за Україну».

Надія ЄМЧУК,

завбібліотекою Заліщицького аграрного коледжу

Shortlink:

Loading...