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До опалювального сезону готові на 100%

07/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Господар,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

66011Станом на 1 жовтня в області до осінньо-зимового періоду 2016-2017 років стовідсотково підготовлено 1264 котельні, в тому числі 74  комунальних, 1034 – закладів освіти і науки, 70 – охорони здоров’я, 86 – закладів культури та соціального захисту населення. Перевірено готовність майже 17 км водопровідних мереж, 5,4 км каналізаційних мереж, комплексно підготовлено 2536 житлових будинків, в тому числі 1893 житлових будинки комунальної форми власності та 551 житловий будинок об’єднань співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельних кооперативів.

Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Степан Барна  під час  селекторної наради під головуванням віце-прем’єр-міністра України Геннадія Зубка.

– Підготовлено 318,7 км теплових мереж у двотрубному обчисленні, що становить 99,5 відсотка від запланованого. Стовідсотково підготовлено 1367 закладів соціальної сфери, в тому числі 474 дошкільних навчальних закладів, 830 загальноосвітніх навчальних закладів, 63 заклади охорони здоров’я, – наголосив Степан Барна.

Заклади соціальної сфери заготували 3212 тонн вугілля. Це майже 43 відсотки із запланованих 7484,5 тонни.

Також, за словами першого заступника голови облдержадміністрації Івана Крисака, виконано капітальні та поточні ремонти 54,2 тис. кв. м вулиць і доріг із запланованих 55,3 тис. кв. м (98 %). Заготовлено 19,2 тис.  тонн посипного матеріалу і реагентів, підготовлено 61 одиницю спеціалізованої техніки.

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Автор: on 07/10/2016. Категорія: Аналітика, Господар, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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