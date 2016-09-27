До 1 жовтня тернополянам вручатимуть повістки

Наближається осінній призов на строкову службу, в рамках якого здійснюються підготовчі заходи. Служитимуть хлопці по місцю дислокації, а не в зоні АТО чи на кордоні.

Строковикам додатково виплачуються дві мінімальних заробітні плати при поступленні на службу, і ще одна після демобілізації, – розповідає військовий комісар Володимир Катинський. – Наголошую, що хлопцям заборонено приймати участь у бойових діях, вони проходитимуть службу по місцю дислокації. Але попри заохочення, служба – це обов’язок кожного громадянина. Через строкову військову службу пройдуть усі молоді люди від 20 до 27 років. Як зазначив заступник Тернопільського обласного військового комісара Олег Денисюк, у відповідності до указу Президента, з 1 вересня по 1 жовтня здійснюються чергові підготовчі заходи по здійсненню осіннього призову. Вони полягають у медичному огляді та вивченню особистих якостей юнаків: визначення освіти, сімейного стану та ін. – З 1 жовтня в усіх районних та міських комісаріатах будуть проведені перші засідання призовних комісій, на яких будуть виноситись рішення стосовно призову юнаків на військову службу. До речі цієї осені ми не відправляємо призовників на прикордонну службу. Строковиків направлять на комплектування частин підрозділів в Західній та Центральній Україні.

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