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До 1 листопада перерахунок субсидії всім тернополянам, які вже їх оформили

24/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

22002Віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко доручив головам обласних державних адміністрацій до 1 листопада забезпечити перерахунок субсидій всім родинам, які вже їх оформили.

«З 1 листопада почнуть надходити платіжки з урахуванням вартості опалення. Для тих людей, яким вже призначена субсидія, платіжки повинні прийти з урахуванням субсидії на опалювальний сезон. Це для вас завдання номер один на сьогодні», – сказав Павло Розенко під час селекторної наради з керівниками областей щодо стану проходження опалювального сезону 2016-2017 рр.

«Перша платіжка для тих 6 млн родин, щодо яких вже прийняте рішення про призначення субсидії, повинна вже бути з субсидією. Щоб не виникало питань, що субсидія вже призначена, а платіжку отримали без її урахування. Щоб таких казусів не було», – наголосив Віце-прем’єр-міністр.

Павло Розенко поінформував, що за останній тиждень за оформленням субсидії звернулися понад 90 тисяч українських родин. За його словами, пік звернень громадян прогнозують у листопаді-грудні.

Віце-прем’єр-міністр також доручив головам ОДА прискорити процес оформлення субсидій тим, хто звертається вперше та посилити інформаційну роботу з мешканцями областей щодо системи субсидій.

«До Вас доведені відповідні цільові показники охоплення населення субсидіями. По динаміці виконання цих планів лише Вінницька, Донецька, Івано – Франківська, Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Черкаська та Чернігівська області мають досить високі темпи щодо оформлення субсидій. До всіх інших є велике прохання посилити цю роботу, в тому числі інформаційну роботу з людьми», – зауважив він, додавши, що до 30 жовтня всі області мають затвердити регіональні цілі по залученню домогосподарств до системи субсидій у розрізі кожного району своєї області.

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Автор: on 24/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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