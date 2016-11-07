Дівчата поконфліктували, а потерпів… телефон

Про викрадення мобільного телефону у неповнолітньої доньки в Кременецький відділ поліції заявив місцевий житель. Злочин трапився 2 листопада близько 17:00.

Справою зайнялися правоохоронці. За словами начальника Кременецького відділу поліції Володимира Галевича, вони з’ясували, що грабіж трапився під час сварки.

Між двома дівчатами – 1998 та 2000 років народження виник словесний конфлікт в результаті якого старша вирвала з рук молодшої мобільний телефон марки “ПРЕСТІЖІО-3505″ та пішла.

Даний факт зареєстрований в журналі єдиного обліку про скоєні злочини та правопорушення. Досьє 102