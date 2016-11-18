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Діти отримали новий «Дім милосердя»

18/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль,Чортків |

19118Ми традиційно повертаємося до тем, про які писали раніше. І радо повідомляємо вам, дорогі читачі, що справедливість все-таки існує, і добро завжди перемагає усілякі негаразди та проблеми.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ми писали про конфлікт, що трапився між жителями одного з будинків Чорткова та батьками неповносправних дітей, котрі відвідують благодійну організацію Бучацької єпархії «Дім милосердя». Люди були проти такого сусідства. Не хотіли, щоб діти їм заважали, не бажали їх бачити на подвір’ї будинку. Хоча квартира, в яку приходили батьки з дітьми, була приватною власністю і належала «Дому милосердя». Сусіди подали на батьків хворих дітей до суду, який останні виграли. Сусіди не вгамувалися і подали скаргу в апеляційний суд, не з’явились на засідання і знову програли. Громадські активісти були переконані, що на цьому буде поставлена крапка і благодійну організацію залишать у спокою. А ні! Наполегливі сусіди подали ще одну позовну заяву, цього разу до Верховного суду. Проте і там Феміда виявилась не на їхньому боці.

Тим часом, у приміщенні, яке міська рада три роки тому подарувала Бучацькій єпархії, тривали будівельні роботи. Саме туди повинен був переїхати «Дім милосердя».

«На жаль, у тому приміщенні була дуже плачевна ситуація. Всі стіни вкриті грибком, неймовірна вологість. Довелося розбирати будівлю аж до фундаменту. Тож роботи було зроблено дуже багато», – повідомила Тетяна Дубина, голова благодійної організації «Дім милосердя».

Та людей не зупиняли ні негаразди, ні брак грошей, ні постійні позовні заяви. Вони вперто йшли до своєї мети, оскільки знали, що у їхніх руках – здоров’я та життя дітей.

І вже 8 листопада у Чорткові відбулася важлива подія – освячували нове приміщення благодійної організації «Дім милосердя».

«Сьогодні ми переїжджаємо у новий дім. Де, я переконана, нам буде добре, тепло і затишно. Правда, поки що буде функціонувати лише перший поверх. Але вже до весни ми завершимо усі будівельні роботи», – повідомила пані Тетяна.

Тетяна Дубина каже, що все робили за кошти жертводавців. Неабиякий внесок зробив «Карітас» Бучацької єпархії.

«У наших дітей вже є всі умови для комфортного перебування. До нас приходять педагоги, логопед-дефектолог. Допомагають волонтери. Прибирають, готують їсти батьки», – додала голова благодійної організації.

В освяченні нового приміщення взяли участь представники влади Чорткова, громадські активісти, студенти, усі небайдужі жителі міста.

P.S. У квартирі, через яку батьки хворих дітей були втягнуті у судову колотнечу, мешкатиме священик з сім’єю. Сподіваємось, таке сусідство людям буде до вподоби.

Зоряна ДЕРКАЧ

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Автор: on 18/11/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль, Чортків. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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