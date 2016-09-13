Десять продуктів для очищення печінки

Печінка такий же важливий орган, як мозок або серце — без неї не проживе жодна жива істота.

Але при цьому її можна назвати особливим органом, головною лабораторією, на якому зав’язаний весь обмін речовин, що забезпечує нам життя, повідомляє “Ортодокс”.

Все, що людина з’їла, випила або прийняла як ліки, все, що потрапило в її шлунково-кишковий тракт, переварившись там, всмоктується не в загальний кровотік, а збирається в систему ворітної вени, яка доставить все це в печінку для повної переробки та знешкодження. І тільки пройшовши цю “митницю”, через печінкові вени, очищена і збагачена всім необхідним кров потрапить у серце, мозок, легені і всі клітини організму.

Саме печінка допомагає організму очищати кров від токсинів і шкідливих речовин. Більшість людей після переїдання відчувають втому, слабкість, але не всі знають, що це пов’язано із станом цього важливого органу.

Ось кілька ознак, які можуть свідчити про проблеми з печінкою: важкість у животі, втрата апетиту, нудота, загальна слабкість, швидка стомлюваність, нездужання, головні болі, дискомфорт та ниючі болі в області печінки і жовчного міхура (під ребрами праворуч).

Щоб очистити печінку і поліпшити її роботу, частіше вживайте ці продукти:

1. Розторопша

Ця рослина найчастіше використовується для профілактики і лікування печінки. Секрет її дії криється в насінні – в них міститься силімарин, який діє як антиоксидант. Він стимулює відновлення печінки і попереджає попадання шкідливих токсинів на клітини органу. Насіння розторопші можна придбати в аптеці і приймати після заварки по інструкції.

2. Шавлія

Відвар шавлії чудово виводить токсини і очищає печінку. Якщо немає часу готувати відвар, просто залийте чайну ложку шавлії склянкою окропу і дайте настоятися хоча б 15-20 хвилин.

3. Лимон і лайм

Візьміть в звичку додавати часточку лимона в чай або воду, пийте лимонний сік. Це допоможе жовчному міхуру виробляти більше жовчі, що буде сприяти більш швидкому переварюванню їжі і виведенню токсинів, а також послужить профілактикою жовчнокам’яної хвороби.

4. Часник

У цьому корисному продукті містяться речовини і мікроелементи, які стимулюють роботу печінки і виведення токсинів. У часнику міститься багато селену і аліцину, які захищають печінку від шкідливого впливу токсинів. Навіть один зубчик часнику на день надасть неоціненну користь всьому організму і активізує ензими печінки.

5. Грейпфрут

Великий вміст вітаміну С у цьому фрукті активізує природний процес виведення токсинів печінкою. Крім того, грейпфрут допоможе спалити зайвий жир, який може накопичуватися в печінці.

6. Буряк і морква

Обидва ці овочі дуже корисні, адже в них міститься багато флавоноїдів і бета-каротину, які покращують роботу печінки.

7. Зелений чай

В цьому приємному напої багато рослинних антиоксидантів, які допомагають виводити токсини і очищати організм.

8. Яблука

Пектин, що у великій кількості міститься в яблуках, очищає від токсинів шлунково-кишковий тракт. Це полегшує роботу печінки та прискорює процес загального очищення організму.

9. Горіхи

У горіхах міститься багато аргініну – це основна амінокислота організму, яка стимулює роботу практично всіх органів і систем. Також тут багато омега-3 жирних кислот, які стимулюють очищення печінки, повідомляє Маркетиум.

10. Капуста

Багато видів капусти активують роботу ензимів печінки по нейтралізації токсинів (білокачанна, броколі, брюссельська, кольорова і т. д.). Особливо корисні супи з капустою, тушкована або квашена капуста.

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