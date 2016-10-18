Держслужбовцям підвищать зарплати: ЄС виділить кошти

До кінця 2016 року Європейський Союз запустить програму підтримки реформування державної служби в Україні. Обсяг фінансування до 2020-го становить 104 млн євро, пише ТСН.

Із цих грошей 90 млн євро спрямують на підвищення зарплат держслужбовців. Ще 14 млн євро – на додаткову технічну допомогу.

Про це йдеться у спільному прес-релізі Європейського Союзу та Європейського банку реконструкції та розвитку.

Нагадаємо, півроку тому в Україні набув чинності новий закон про державну службу.

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