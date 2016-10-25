Держфінінспекція забезпечила відшкодування втрат майже на 15 млн грн

Фахівці Держфінінспекції Тернопільської області протягом січня – вересня 2016 року забезпечили усунення порушень, що призвели до втрат фінансових і матеріальних ресурсів, майже на 15 млн грн.

Керівники місцевих органів влади, підприємств, установ та організацій прийняли 55 управлінських рішень.

За матеріалами ревізій та за результатами участі фахівців інспекції у перевірках, що їх проводили правоохоронні органи, розпочато 36 досудових розслідувань і вручено 11 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За допущені порушення фінансової дисципліни 421 посадову особу притягнено до адміністративної відповідальності, 52 – до дисциплінарної та матеріальної.

Джерело: te.strichka.com

Shortlink:

Loading...