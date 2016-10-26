Депутати “зацікавилися” тернопільськими акторами, які знімалися у фільмі “Волинь”

На наступній сесії Тернопільської обласної ради буде створена депутатська комісія, яка вивчатиме питання участі акторів драмтеатру у зйомках польського фільму “Волинь”.

Про це сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив депутат обласної ради Олександр Башта.

Обранець також зазначив, що питання доволі непросте, оскільки з того, що зараз вдалося з’ясувати українським акторам, в тому числі й тернопільським, показали один сценарій, а фільм змонтували зовсім інший.

“Фільм “Волинь” знятий в Польщі та помпезно демонстрований в їх кінотеатрах цією осінню, дуже однобокий та упереджений. І саме Українці у тому фільмі чомусь виставлені як злодії та бандити …

Чому ? Для чого ? Чия то “рука”?

Питання участі акторів Тернопільського драматичного театру в зйомках польського художнього фільму Войцеха Смажовського “Волинь” про події 2 світової війни на Волині набирає розголосу, а саму прем’єру фільму “Волинь” у Києві поки скасували.

Тому депутатами Тернопілбсбкої обл. ради 28 жовтня на черговій сесії буде створена тимчасова комісія для того, щоб всебічно розібратись та винести об’єктивне рішення.

Від себе особисто додам, що це питання складне, і в першу чергу політичне, тому що за рецензіями фільм явно антиукраїнський, а участь брали наші, тернопільські актори. Перше, що вдалось з’ясувати, то те, що не збігається сценарій фільму, якій поляки надали нашим акторам, з тим, що потім зняла та змонтувала польська сторона.

А мені досить дивно, що зовсім немає розголосу про те, що за три роки на Польщі знищили вже 14 Українських поховань, а крайній акт вандалізму стався 9 жовтня 2016 у Прикарпатському воєводстві на кладовищі с. Верхрата, де поховані 13 Вояків УПА.

Прикро, що поляки, які проявили солідарність і допомагали нам під час Революції Гідності, які декларували, що є нашими адвокатами в Європі, щойно відчули слабкодухість нашої чинної влади, то вирішили возвеличити себе та принизити Українців.

Польський консул у розмові повідомив, що у всьому цьому “стирчать російські вуха та гроші”, які намагаються пересварити наші два народи. Хочеться вірити, що це саме так…” – пише Олександр Башта.

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