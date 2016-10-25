Депутати міськради Тернополя виділили 9 мільйонів гривень на охорону здоров’я

6,5 млн. грн. з міського бюджету спрямують на заробітну плату працівникам галузі (хоча ці кошти мала б виділяти не міська рада, а уряд).

Понад 2,4 млн. грн. на проведення капітальних ремонтів та закупівлю медичного обладнання, а також на придбання камер спостереження, які будуть вперше встановлені у приймальнях міських лікарень. Також гроші виділили на ремонт усіх дитячих поліклінік Тернополя.

«Ви знаєте, добре, що встановлять камери відеоспостереження у приймальнях лікарень, може будуть лікарі боятися брати хабарі, а то в країні стільки подій кривавих уже сталося, аби ту державу змінити, але, на жаль, нічого не змінюється. Якщо із совістю деякі медики не дружать, то ніякої управи не залишається на них, крім як вести за ними відеоспостереження», – зазначає тернополянка Віра Палюх.

Джерело: www.0352.ua

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