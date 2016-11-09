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Де на Тернопільщині вже заборонено ловити рибу

09/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

819Із 1 листопада 2016 року набув чинності наказ Державного агентства рибного господарства України «Про встановлення заборони на лов водних біоресурсів на зимувальних ямах у рибогосподарських водних об’єктах Тернопільської області». Це означає, що з 1.11.2016 року і до початку нерестової заборони у 2017 році ловити рибу забороняється майже в усіх водоймах та річках області. Про це повідомляють в Управлінні державного агентства рибного господарства України в Тернопільській області.

Перелік зимувальних ям, де ловити рибу не можна

Річка Золота Липа:

– в адміністративних межах м. Бережани;

– від місця впадання річки Золота Липа в річку Дністер (3 км  проти течії).

Річка Дністер:

– від газопроводу «Союз» вниз за течією до с. Вістря Монастириського району;

– від струмка в с. Стигла Монастириського району вниз за течією на відрізку 3 км;

– від крайньої будівлі с. Коропець вниз за течією на відрізку 1,5 км;

– в адміністративних межах с. Стінка Бучацького району;

– від гирла р. Бариш у Бучацькому районі вверх проти течії на відрізку 3 км;

– від крайньої будівлі с. Возилів Бучацького району вверх проти течії на відрізку 2 км та вниз за течією –  1,5 км;

– від крайньої будівлі с. Губин Бучацького району вверх за течією на відрізку 3 км;

– від струмка с. Хмелева Заліщицького району вниз за течією до першого острова біля с. Летяче Заліщицького району;

– від крайньої будівлі с. Устечка Заліщицького району вниз за течією на відрізку 4 км;

– 500 м від крайньої будівлі с. Іване-Золоте вниз за течією до першої будівлі с. Зелений Гай Заліщицького району;

– 1,5 км вниз за течією від автомобільного моста в адміністративних межах Заліщиків;

– у межах іхтіологічного заказника місцевого значення «Городсько-Добрівлянський» від турбази с. Добрівляни вниз за течією до гирла річки Серет;

– від першої будівлі с. Виноградне до початкової будівлі с. Зозулинці Заліщицького району;

– від крайньої будівлі с. Колодрібка Заліщицького району вниз за течією до порому в с. Устя Борщівського району;

– в адміністративних межах с. Горошова Борщівського району;

– в адміністративних межах с. Дністрове Борщівського району;

– від нижньої межі села Трубчин Борщівського району вниз за течією до гирла річки Збруч.

Річка Серет:

– від мосту в с. Городище до мосту в с. Чернихів Зборівського району;

– 300-метрова зона від урiзу води Івачівського водосховища по правому березі в с. Чернихiв Зборiвського району до дамби в с. Горішній Iвачiв Тернопільського району (згідно з розміткою);

– від автомосту в с. Чистилів Тернопільського району вниз за течією до пішохідного мосту Тернопільського міського ставу;

– від дамби ГЕС у Більче-Золоте Борщівського району (права та ліва сторони) 500 м вверх проти течії;

– від струмка Вовчики вниз за течією до кінцевої будівлі в с. Голігради Заліщицького району;

– від бази відпочинку «Колиба» вниз за течією до першої будівлі бази відпочинку «Росинка» Заліщицького району;

– від кінцевої будівлі бази відпочинку «Росинка» до дамби Касперівської ГЕС  Заліщицького району;

– у межах іхтіологічного заказника «Касперівсько-Городоцький» від дамби Касперівської ГЕС в Заліщицькому районі вниз за течією до гирла р. Серет.

Річка Стрипа:

– від початку с. Плотича Козівського району до початку с. Семиківці Теребовлянського району;

– від дамби Осівецької ГЕС в Бучацькому районі вверх проти течії 500 м;

– від с. Рукомиш Бучацького району вниз за течією до автомосту об’їзного шляху м. Бучач;

– від кінцевої будівлі с. Сороки вниз за течією до початкової будівлі с. Язловець Бучацького району;

– від гирла р. Стрипа у Бучацькому районі вгору проти течії на відрізку 1 км.

Річка Коропець:

– від місця впадання р. Коропець в р. Дністер проти течії 3 км;

– від дамби по лівому і правому берегах ставу УТМР  с. Козівка Козівського району (зона 200 м);

– 200 м від дамби на лівому і правому берегах ставу УТМР смт Козова (згідно з розміткою);

Річка Збруч:

– від автомосту Тернопіль-Хмельницький у смт Скала-Подільська до Бережанської ГЕС Борщівського району;

– від крайньої будівлі с. Залуччя Борщівського району за течією до Ніверської ГЕС.

Басейн річки Збруч:

– «Збручанська водойма» – від дамби навпроти с. Вочківці Хмельницької області вверх за течією р. Вовчок (на відстань 250 м) та вверх за течією р. Збруч (на відстань 400 м), досягаючи мису, що навпроти дамби с. Вочківці.

Річка Горинь:

– від дамби с. Борсуки до початку с. Нападівка Лановецького району;

– від закінчення с. Нападівка Лановецького району до мосту біля РМЗ, що в м. Ланівці;

– від автомосту смт Вишнівець до автомосту с. Бодаки Збаразького району (по лівому та правому берегах).

Річка Іква:

– від автомосту с. Іква до автомосту с. Сапанів Кременецького району.

Став УТМР «Королівський міст»:

– від с. Іква (правий берег) до с. Сапанів Кременецького району.

Водойма в межах територій гідрологічного заказника «Малобережецький»:

– від водоскидної споруди с. Бережці Кременецького району 500 м по лівому та правому берегах.

Річка Вілія:

– від автомосту с. Новостав Шумського району униз за течією 1,5 км.

 

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Автор: on 09/11/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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