Де чекають на українців у разі введення безвізового режиму

Українці будуть намагатися виїхати як туристи на кілька місяців, а далі залишаться працювати за кордоном.

Про це заявив бізнес- експерт Андрій Степановський.

“10% українців готові виїхати за кордон протягом кількох місяців. Уряд довів країну до тотального зубожіння. Більшість українців не впевнені в завтрашньому дні, – пояснює експерт. Перша хвиля міграції буде до Польщі. То закономірно, бо умови життя там близькі до українських, а робота не потребує освіти. Там доведеться працювати у теплицях, доглядати тварин на фермах. Зарплата на рівні 600-800 доларів. Поляки вже готові до такої хвилі міграції. Їхні громадяни, які мають освіту, їздять працювати в Німеччину й Австрію, де зарплата вдвічі вища, а саме некваліфікованої робочої сили бракує.”

За минулий рік до Польщі переїхало 6,4 тисячі українців.

В якості нового будинку українці найчастіше обирають Польщу. У минулому році на ПМЖ туди виїхали 6,4 тисячі осіб. За даними Спілки підприємців Польщі, в країні вже знаходиться близько мільйона мігрантів з України, яких уряд може легалізувати і таким чином вирішити проблему на ринку праці. Тільки з початку року українцям видано 700 тисяч дозволів на роботу в Польщі. Також українці їдуть працювати в Ізраїль, США, Угорщину, Німеччину і Росію.

“То інші напрями роботи. Туди не їдуть як туристи, навпаки, спершу шукають компанію, яка прийме, а тоді мігрують, – додає експерт. – В ці країни, крім Росії, їде інтелектуальна еліта, люди, які вміють мислити. Це програмісти, лікарі, науковці в різних галузях. Зарплата там на рівні 1200-2000 доларів у місяць. У Декого вища, але то залежить від компанії. Така міграція не залежить від безвізового режиму. В Росію їдуть будувати, складати меблі, працювати на закритих фермах. Зарплата там мізерна, але вона все рівно вища ніж в Україні. Рівень 400-500 доларів. В будівельних компаніях до 800. Виживають тільки завдяки тому, що економлять на собі. Ті люди часто живуть у вагончиках, їдять хімічні продукти. За десять років повертаються інвалідами. І практично всі гроші тратять на покращення свого здоров’я.”

Нагадаємо, вчора Комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив доповідь та проект законодавчої резолюції щодо надання Україні безвізового режиму.

Shortlink:

Loading...