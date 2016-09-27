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Де чекають на українців у разі введення безвізового режиму

27/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

270002 Українці будуть намагатися виїхати як туристи на кілька місяців, а далі залишаться працювати за кордоном.

Про це заявив бізнес- експерт Андрій Степановський.

“10% українців готові виїхати за кордон протягом кількох місяців. Уряд довів країну до тотального зубожіння. Більшість українців не впевнені в завтрашньому дні, – пояснює експерт. Перша хвиля міграції буде до Польщі. То закономірно, бо умови життя там близькі до українських, а робота не потребує освіти. Там доведеться працювати у теплицях, доглядати тварин на фермах. Зарплата на рівні 600-800 доларів. Поляки вже готові до такої хвилі міграції. Їхні громадяни, які мають освіту, їздять працювати в Німеччину й Австрію, де зарплата вдвічі вища, а саме некваліфікованої робочої сили бракує.”

За минулий рік до Польщі переїхало 6,4 тисячі українців.

В якості нового будинку українці найчастіше обирають Польщу. У минулому році на ПМЖ туди виїхали 6,4 тисячі осіб. За даними Спілки підприємців Польщі, в країні вже знаходиться близько мільйона мігрантів з України, яких уряд може легалізувати і таким чином вирішити проблему на ринку праці. Тільки з початку року українцям видано 700 тисяч дозволів на роботу в Польщі. Також українці їдуть працювати в Ізраїль, США, Угорщину, Німеччину і Росію.

“То інші напрями роботи. Туди не їдуть як туристи, навпаки, спершу шукають компанію, яка прийме, а тоді мігрують, – додає експерт. – В ці країни, крім Росії, їде інтелектуальна еліта, люди, які вміють мислити. Це програмісти, лікарі, науковці в різних галузях. Зарплата там на рівні 1200-2000 доларів у місяць. У Декого вища, але то залежить від компанії. Така міграція не залежить від безвізового режиму. В Росію їдуть будувати, складати меблі, працювати на закритих фермах. Зарплата там мізерна, але вона все рівно вища ніж в Україні. Рівень 400-500 доларів. В будівельних компаніях до 800. Виживають тільки завдяки тому, що економлять на собі. Ті люди часто живуть у вагончиках, їдять хімічні продукти. За десять років повертаються інвалідами. І практично всі гроші тратять на покращення свого здоров’я.”

Нагадаємо, вчора Комітет Європарламенту із громадянських свобод, юстиції та внутрішніх справ затвердив доповідь та проект законодавчої резолюції щодо надання Україні безвізового режиму.

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Автор: on 27/09/2016. Категорія: Аналітика, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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