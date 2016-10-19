Цинізм держави: воюєш – воюй, але військовий збір… сплачуй

До редакції звернулася тернополянка, син якої нині в АТО. Він є учасником бойових дій, продовжує перебувати на військовій службі за контрактом. Поки він воює, померла бабуся. За життя вона уклала заповіт, за яким квартиру заповіла внуку. Тепер, за словами тернополянки, виникла неабияка проблема, адже успадкувати майно вартує чимало грошей. Оподаткування успадкованого за ставкою п’ять відсотків, окрім того, півтора відсотка – військовий збір. Читачка не приховує обурення: як же так, син – в АТО і ще має сплачувати військовий збір?..

Справді, виглядає нелогічно і не по-людськи. Задекларувавши для учасників АТО, учасників бойових дій начебто значні пільги, у царині оподаткування держава не пішла на значні поступки для цієї категорії осіб. У листі від 17.06.2016 року Державна фіскальна служба України надала роз’яснення щодо практичного застосування норм податкового законодавства.

Правовий статус ветеранів війни визначено Законом України від 22 жовтня 1993 року “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, яким встановлено, що учасникам бойових дій надається пільга зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів відповідно до податкового та митного законодавства. Отже, надання пільг зі сплати податків, зборів та інших платежів платникам податків здійснюється виключно за нормами Податкового кодексу. До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається дохід у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна у межах, що оподатковується згідно з Податковим кодексом.

Встановлено кілька ставок для оподаткування доходів платника податку, одержаних у вигляді спадщини, залежно від ступеня споріднення спадкоємця із спадкодавцем та їх резидентського статусу.

Членами сім’ї фізичної особи першого ступеня споріднення вважаються її батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені. Інші члени сім’ї фізичної особи вважаються такими, що мають другий ступінь споріднення. Вартість будь-якого об’єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім’ї спадкодавця першого ступеня споріднення, оподатковується за ставкою 5 відсотків.

Дохід у вигляді вартості успадкованого майна у межах, що підлягає оподаткуванню, зазначається в річній податковій декларації, крім, зокрема, спадкоємців – резидентів, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини.

Платниками військового збору є особи, визначені п. 162.1 ст. 162 Податкового кодексу, зокрема фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх походження в Україні.

Об’єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені ст. 163 Кодексу (пп. 1.2 п. 161 підрозділу 10 розділу ХХ), серед них – загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід. Ставка збору становить 1,5 відсотка об’єкта оподаткування.

Водночас пп. 1.7 п. 161 підрозділу 10 розділу XX Кодексу передбачено, що звільняються від оподаткування військовим збором доходи, які згідно з розділом IV Кодексу не включаються до загального оподатковуваного доходу фізичних осіб (не підлягають оподаткуванню, оподатковуються за нульовою ставкою), крім доходів, зазначених у підпунктах 165.1.2, 165.1.18, 165.1.25, 165.1.52 п. 165.1 ст. 165 Кодексу.

Враховуючи викладене, дохід у вигляді вартості успадкованого майна, отриманий платником податку – учасником бойових дій АТО, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором на загальних підставах.

Ольга КУШНЕРИК

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