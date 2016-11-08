Цьогоріч на Борщівщині буде п’ять громад

У Борщівському районі зроблено перші кроки на шляху до децентралізації владних повноважень. У районі уже створено три громади: Мельнице-Подільську, Скала-Подільську та Озерянську. У грудні передбачається, що буде утворено ще дві: Борщівську та Більче-Золотецьку.

Мельнице-Подільська селищна рада однією з перших отримала висновки про утворення об’єднаної територіальної громади. Громада об’єднала 20 населених пунктів та понад 16, 5 тисяч осіб. 17 квітня нинішнього року у громаді відбулися перші вибори старост сіл, у результаті яких склали присягу державного службовця 10 обранців.

1 січня 2016 року Мельнице-Подільська громада взяла на себе всі повноваження, передбачені законодавством щодо діяльності громад. Створений відділ освіти, який налічує 12 шкіл, 5 НВК, 8 ДНЗ, з 1 вересня у громаді працює методичний кабінет. Кудринецька ЗОШ І-ІІІ ст. отримала шкільний автобус, придбаний за кошти освітньої субвенції. В даний час проводяться тендерні процедури з закупівлі двох шкільних автобусів за співфінансування (за кошти освітньої субвенції 70% та за кошти місцевого бюджету 30%).

Кошти медичної субвенції із початку року теж залишились у громаді. Територіальне медичне об’єднання налічує 10 ФАПІВ та 7 ФП. Проведено капітальний ремонт медзакладів в селах Вигода, Білівці, Трубчин, Боришківці, Латківці, Дзвенигород, Урожайне, Михайлівка, Кудринці, Дністрове, Худиківці, Зелене, Збручанське.

Загалом громада отримала понад 10 мільйонів субвенції на розвиток інфраструктури. Уже закінчено роботи у селах Вигода, Дзвинячка, Кудринці, Урожайне. На 70% проведені роботи по реконструкції амбулаторії в с.Горошова, на 50% в садочку с.Дністрове, на 40% в будинку культури с. Вільховець.

Скала-Подільська ОТГ отримала субвенцію з державного бюджету на формування інфраструктури у розмірі понад 5 мільйонів гривень, Озерянська – на понад 2,25 млн. грн.

Кошти субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаними територіальними громадами на разі використовуються ефективно та за призначенням.

Галина ВАНДЗЕЛЯК

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