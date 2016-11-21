Cьогодні День Гідності та Свободи

День Гідності та Свободи в Україні відзначають 21 листопада. Започаткували на честь двох революцій – помаранчевої 2004 року та Революції гідності 2013, що почалися цього дня.

Свято почали відзначати з 2014 року. Тоді 13 листопада президент Петро Порошенко підписав відповідний указ.

Встановлене “з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об’єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013-го – лютому 2014 років постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору”.

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