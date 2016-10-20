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«ЦНАП – це обличчя влади»

20/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Життя,Народний кореспондент,Новини,Офіційно,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль,Шумськ |

190002Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Геннадій Зyбкo, відвідавши Тернопільщину

Із робочим візитом на Тернопільщині побував вiцe-пpeм’єp-мiнicтp Укpaїни, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зyбкo. Столичний високопосадовець взяв участь в офіційних заходах у Шумській об’єднаній територіальній громаді.

Зокрема відкрив Центр надання адміністративних послуг. Завдяки відкриттю ЦНАПу понад 21 тис. мешканців Шумської об`єднаної територіальної громади зможе отримувати якісні послуги. Тут надаватимуть 90 адміністративних послуг, перелік планують розширювати.

«ЦНАП – це обличчя влади, впровадження європейських стандартів роботи з населенням і  докорінна зміна у роботі з регіонами. Радянська практика багатогодинних черг під час надання людям послуг, нарешті, добігає кінця. Завдяки впровадженню децентралізації виникає зворотний вектор, де першість належить регіонам та людям», – зазначив віце-прем`єр-міністр Геннадій Зубко.

Також він висловив сподівання, що саме у ЦНАПах люди отримуватимуть не тільки адміністративні, а й соціальні послуги.

«Сьогодні ми бачимо, як реформа децентралізації дала шанс для Тернопільщини, Шумського району зокрема. Лише цього року тут освоєно 25 млн. грн., а це означає, що ці кошти інвестовано в реконструкцію очисних споруд, ремонт доріг, освітлення, будинки культури. Також у всіх 26 територіальних громадах перевиконано бюджет від 120 до 190%. Ці кошти дають змогу вирішувати проблеми людей», – зазначив керівник облдержадміністрації Степан Барна.

Загалом на реалізацію проекту спрямовано 1 млн. 700 тисяч гривень: 677,2 тис. грн. – кошти проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» та 1 млн. 20 тис. – місцевого бюджету Шумської ОТГ.

Наразі в приміщенні ЦНАПу завершено ремонтні роботи, він облаштований меблями та сучасною технікою, програмним забезпеченням. Тут працюватиме 10 осіб.

Варто додати, що у приміщенні затишно. Ошатний вигляд має фасад, але варто лише обійти будівлю, як потай від чиновницького ока обвалюється стіна, а з даху стирчать неізольовані дроти.

Після відкриття ЦНАПу делегація чиновників поїхала у село Сураж. Там вiцe-пpeм’єp-мiнicтp Укpaїни оглядав щойно встановлений твердопаливний котел і навіть провів урок для старшокласників з енергоефективності й децентралізації. Щоправда, і тут без пригод не обійшлося. З’ясувалося, що дров для котельні вистачить лише на один день. Проте деревину щодня обіцяє постачати комунальне підприємство.

«Школа збудована у 1963 році. Двері у класах – ровесники навчального закладу. Дошки закуплені 10 років тому. У нас навчаються  238 дітей і, впевнена, що ніхто з них цьогоріч не буде мерзнути. Адже ще у 2013 році у всіх класах ми поміняли вікна. Однак є потреба змінити ще 30 вікон у коридорі. Сьогодні вже працює твердопаливний котел. Наш край багатий на ліси, тож деревину нам обіцяють постачати щодня. Тому ми сподіваємося на щонайменше 30% економії під час опалення. Також у навчальному закладі є два газових котли. Їх будемо використовувати у особливо люті морози», – розповіла директор школи  Марія Боднічук.

Також про енергоефективність йшлося під час зустрічі Геннадія Зубка з міськими, селищними та сільськими голова ОТГ Тернопільської області. Зокрема, віце-прем’єр-міністр акцентував увагу на необхідності активізувати роботу в області зі встановлення будинкових теплових лічильників.

«Знаю,  що  до жовтня будинковими приладами обліку теплової енергії оснащено лише  9% будинків. Потрібно працювати в цьому напрямку. Адже ми рухаємося шляхом енергоефективності. І перший крок – це облік енергії. Люди повинні розуміти, що варто сплачувати за той обсяг енергії, який вони споживають, а не який їм нараховують», — зазначив пан Зубко.

У рамках поїздки Геннадій Зубко оглянув інфраструктурні об’єкти в ОТГ. Зокрема, перевірив, як здійснюють капітальний ремонт доріг, кошти на який надійшли за рахунок державної субвенції у розмірі 4 млн. 75 тис грн.

Також під час зустрічі відбулося підписання Угоди про партнерство між Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства та  компанією «Agriteam Canada Consulting Ltd» (Канада). Її уклали у рамках реалізації проекту «Експертна підтримка врядування та економічного розвитку».  Підписали Угоду перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В`ячеслав Негода та заступник директора проекту ЕДЖ Ксенія Сидоркіна.

Наталя ЛУКІВ

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Автор: on 20/10/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Життя, Народний кореспондент, Новини, Офіційно, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль, Шумськ. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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