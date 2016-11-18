Цінне поповнення

Новоотримані документи стануть цікавими для тих, кому небайдужа історія свого народу

Цими днями фонди Тернопільського обласного архіву поповнилися документами з історії УПА, зокрема підрозділів, які діяли на теренах Бродівського району у 1944-1947 роках. На державне зберігання їх передав тернополянин Ігор Король.

Перше, що впадає у вічі при перегляді документів, це дуже добрий їх фізичний стан. На відміну від Озерянського архіву вони зберігалися далеко не у бідоні.

Даний архів нараховує близько 140 документів. Сюди входять брошурки «За вільні незалежні держави поневолених народів», «Шляхи російського імперіалізму», «Націоналізм, як суспільно-політичний рух»; інструкції – «Як виготовляти звіт», «Конспірація – основні засади», «Завдання інформаційної служби», «Як самому спорядити гектограф та як ним користуватись».

У підпіллі була добре налагоджена роз’яснювальна, агітаційна робота серед українського населення. Особлива увага приділялась організації колгоспів в Західних областях. У листівках наголошувалося, що колгоспи – це страшне ярмо для селянина, визиск його праці, це ще один із підступних засобів винищення українського народу. Прикладом може бути організований Сталіним та його партією голод 1932-1933 років, а також голод 1947 року, який змусив колгоспників Східної України мандрувати сотні кілометрів на захід за хлібом.

Також застерігали членів ініціативних груп, правлінь колгоспів від покарання, яке обов’язково настане за їх участь в організації колгоспів.

Українські повстанці чудово розуміли, що боротьба за майбутнє української держави в руках молодого покоління. Тому є багато звернень до батьків, родин, чиї діти стали піонерами або комсомольцями. Листівки застерігають від захоплення більшовицькою ідеологією, яка змією заповзає в душу і серце молоді і затягує в яничарське кубло.

Сьогодні, коли наша держава веде кроваву війну з Росією, особливо актуально звучать ідеї викладені в Універсалі Української Головної Визвольної Ради від червня 1944 року: сила українського народу в його єдності, в непохитній вірі і підтримці своєї армії.

Велику частину становлять документи Служби Безпеки на осіб, які працювали на НКВД, МВС, або підозрювались у співпраці з даними органами. Інформація сконцентрована по селах Бродівського району. Незабаром після науково-технічного опрацювання, новоотримані документи стануть доступними для науковців, дослідників, для всіх, кому небайдужа історія українського народу.

Працівники архіву дуже раді такому цікавому поновленню архівних фондів і безмежно вдячні пану Ігорю Королю за такий дорогий подарунок.

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