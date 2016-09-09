Чинна система субсидій – це перекачування грошей з бюджету в кишені монополістів

Кошти із Держбюджету переходять до монополістів, які постачають газ, електроенергію і надають комунальні послуги, адже люди на руки ці гроші не отримують і не зацікавлені в економному споживанні, зазначив економічний експерт Андрій Новак.

Крім того, за словами А.Новака, суми у 40 мільярдів гривень, яка передбачена в бюджеті на субсидії, може не вистачити, щоб надати допомогу тим українським сім’ям, які її потребують.

– Ця сума розрахована для іншої кількості тих, хто подав заяву на таку допомогу, – трохи більше 5 мільйонів українців. Але через черговий етап підвищення цін на енергоносії і житлово-комунальні послуги, за різними прогнозами, кількість таких сімей може збільшитися до 9 мільйонів. Тобто суму на субсидії потрібно буде суттєво збільшувати. Як мінімум – у півтора рази, – зауважив експерт.

Збільшення витрат на субсидії, каже А.Новак, призведе до скорочення інших бюджетних статей. Зокрема, не будуть адекватно підвищуватися соціальні платежі, уріжуться витрати на капітальне будівництво чи ремонт житлово-комунального фонду тощо.

На переконання економіста, щоби зменшити кількість субсидій, потрібно хоча б індексувати на показник інфляції соціальні платежі – тоді домогосподарства зможуть оплачувати такі високі комунальні тарифи. Але, на думку А.Новака, зробити це швидко не можливо. Індексувати потрібно було поступово протягом 2014-2015 років.

– Уряд Арсенія Яценюка, як відомо, обрав так звану політику “затягування поясів” – тобто заморожування соціальних платежів. Але ціни при цьому були, звичайно, не “заморожені”, а росли високими темпами. І сьогодні ми опинилися в ситуації, коли переважна більшість сімей не може оплатити нові тарифи на енергоносії і послуги ЖКГ. Тому виникла потреба в механізмі субсидій, який мало що допомагає. Адже це тільки частково покриває ріст цін на комуналку. А ціни ж підвищилися на всі товари і послуги. Тому маємо наслідком різке падіння реальних доходів, рівня життя переважної більшості українських громадян,

– наголошує пан Новак.

Як раніше повідомляв міністр соціальної політики Андрій Рева, кількість субсидіантів зросла у чотири рази, а відмов побільшало вдвічі.

Основною причиною відмов на отримання субсидії є покупка на суму від 50 тисяч гривень. Йдеться про те, що факт покупки на таку суму претендент на отримання субсидії повинен декларувати у відповідній заяві. При цьому навіть у випадку подібної покупки не всім охочим отримати субсидію відмовляють. Рішення ухвалює комісія.

У Мінсоцполітики зазначають, що пишучи заяву на субсидію, людина зобов’язується декларувати вартісну покупку. Для з’ясування правдивості даних соціальні інспектори звертаються до фіскальних служб, усе відстежується і вираховується. При цьому 18% відмов якраз пов’язані з відповідними висновками комісій.

За матеріалами ЗМІ

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