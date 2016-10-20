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Чи збудеться мрія Петра Бадла?

20/10/2016 | Рубрика: Аналітика,Афіша,Життя,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Спорт,Тернопілля,Тернопіль |

190005Перед домашнім поєдинком аматорського чемпіонату України з «Ковелем-Волинню» молодий півзахисник тернопільської «Ниви» Андрій Сухецький зізнався, що його команда концентрується на матчах  аматорського чемпіонату і ставить перед собою мету перемагати. Бо лише перебування у першій четвірці групи дасть змогу брати участь у чемпіонаті України серед команд другої ліги в наступному сезоні. А саме цього прагнуть тернополяни.

Однак відразу після оголошення намірів підопічні Петра Бадла оступилися. У домашньому поєдинку проти «Ковеля-Волині» вони програли з рахунком 2:4. Передматчеві розклади свідчили про певну перевагу «Ниви», яка виграла два останні поєдинки, не пропустивши жодного м’яча у власні ворота. Натомість ковельська команда, навпаки, у двох зустрічах поступилася із загальним рахунком 1:7. У складі обох команд перед матчем були кадрові втрати.

І все ж тернополяни виглядали активнішими, волинські футболісти відповідали гострими контратаками. І можливо, матч так би і закінчився нічиєю 2:2… Та фатальними для «Ниви» стали його останні десять хвилин, протягом яких гості відзначилися двічі. Ця поразка суттєво ускладнила турнірне становище тернополян. Тепер «Нива» опинилася на 5 сходинці (11 очок, 8 матчів), а четвертою, після домашнього виграшу від теребовлянської «Ниви», став оржівський «ОДЕК» (13 очок, 7 матчів). Як бачимо, омріяна четверта сходинка стає для тернополян майже недосяжною. Наступний, 9-ий тур, наша команда пропускатиме через зняття з чемпіонату ФК «Луцьк». Натомість конкуренти не дріматимуть. Випередити «Ниву» зможе і «Чайка» з Петропавлівської Борщагівки Київської області (7 матчів, 11 очок). Та вона в очному поєдинку визначатиме сильнішого саме з «ОДЕКом».

А ось як у 8 турі зіграли всі представники Тернопілля в аматорській лізі:

«Нива» (Тернопіль) – «Ковель-Волинь» – 2:4;

«ОДЕК» – «Нива» (Теребовля) – 1:0;

«Чортків-Педуніверситет» – «Гірник» – 1:1.

Теребовлянці перебувають на 9 сходинці турнірної таблиці (7 матчів, 6 очок), а чортківські студенти – на останньому (7 матчів, 3 очки).

 

 

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Автор: on 20/10/2016. Категорія: Аналітика, Афіша, Життя, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Спорт, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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