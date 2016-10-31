Чи загрожує Тернопільщині «тиха федералізація»?

Вперше про неї заговорили ще в червні цього року як про спробу продовження реалізації проекту «Новоросія». Тоді у Харкові представники забороненої в країні Комуністичної партії, зокрема колишній народний депутат від КПУ Алла Александровська та її син Олександр, який нині переховується в Росії, намагалися підкупити керівництво і депутатів місцевих рад, щоб вони на сесіях ухвалили звернення до парламенту і Президента України про зміни до Конституції з питань федералізації. Таким чином, з часом на території області передбачалося створити новий автономний регіон «Слобожанщина».

За підпис під документом комуністи пропонували дев’ять тисяч доларів США. За оперативними даними, ФСБ виділила на підкуп депутатів у кілька разів більшу суму, але комуністи привласнили значну частину грошей. Як з’ясувалося, ще наприкінці квітня вони намагалися ухвалити аналогічні звернення на сесіях Вовчанської та Зміївської міських рад Харківської області, однак ці рішення не підтримали депутати.

У результаті спецоперації правоохоронці затримали всіх відомих активних членів злочинної групи. Аллу Александровську арештовано. Її сина Олександра оголошено в розшук.

Проте харківська історія не стала останньою спробою зловмисників шляхом законотворчих ініціатив і підкупу депутатів реалізувати проект так званої «тихої федералізації». Рішення про «договірні відносини» з центром протягом липня-вересня підтримали обласні ради Одеської, Житомирської, Кіровоградської і навіть сусідніх з нами Хмельницької та Івано-Франківської областей. За цими фактами працюють правоохоронці.

Не оминули спроби «федералізувати» Україну навіть Львівську область. Речник СБУ Олена Гітлянська розповіла: «Служба безпеки України спільно з Нацполіцією та прокуратурою затримали у Львівській області зловмисника, який намагався дати 50 тисяч гривень хабара високопосадовцю Львівської обласної ради за спробу так званої «тихої федералізації». За ці гроші посадовець мав винести на розгляд сесії облради проект рішення про ухвалення звернень до Президента України, Прем’єр-міністра та Голови Верховної Ради щодо надання Львівській області спеціального економічного статусу та передачі повноважень встановлення тарифів на комунальні послуги місцевим органам самоврядування».

Ми спеціально детальніше розповідаємо про спроби «тихої федералізації» у сусідніх з Тернопільщиною областях, аби наші земляки не були політично наївними, мовляв, у нас такі спроби неможливі. Факти вказують, що і в Тернопільській області зароджуються спроби реалізувати аналогічний сценарій. Чи вистачить місцевим політикам мудрості розгледіти «черговий задум Кремля» та не повторити помилок інших регіонів? Побачимо…

Віталій ОНИСЬКО

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