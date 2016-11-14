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Чи вдасться планам «Путіна» збутися на Тернопільщині?

14/11/2016 | Рубрика: Аналітика,Головні новини,Головне в номері,Економіка,Народний кореспондент,Новини,Політика,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

14111Допоки українські правоохоронці та можновладці сперечаються щодо достовірності листів помічника Путіна Владислава Суркова, електронну скриньку якого нібито зламали українські хакери та виявили план із дестабілізації України, події в нашій державі дивним чином набули розвитку у відповідності до задумів цього ж таки «плану».

Наприкінці жовтня українські програмісти оприлюднили матеріали листування Суркова, що свідчили про підготовку ним спільно з офіцерами ФСБ кампанії по дискредитації української влади і розхитування внутрішньополітичної ситуації в країні. Згідно з цим планом одним із ключових пунктів кампанії росіян має стати використання протестного потенціалу опозиційних рухів для проведення численних акцій протесту та створення регіональних мобільних груп, які під виглядом правоохоронців або прихильників влади вчинятимуть проти мітингувальників провокації. Приводом для проведення акцій протесту колабораціоністів мають слугувати громадське невдоволення падінням економіки, зростаючими тарифами, олігархізацією влади та її неспроможністю вирішення конфлікту на Донбасі. Усі ці шабаші мають супроводжуватися використанням «дратівливої» атрибутики, зокрема портретами Миколи ІІ, георгіївськими стрічками тощо.

Здавалося б, що план Суркова це повна нісенітниця, плід хворобливої уяви, бо який дурень посміє у Тернополі скандувати за російського царя? Але не все так просто.

На 15 і 17 листопада заплановані дві акції – протест ошуканих вкладників і акція профспілок проти зростання тарифів. Апогеєм дестабілізації мають стати «тарифні майдани» від Опозиційного блоку у всіх обласних центрах. Містом поширюються чутки, що і в Тернополі, 19 листопада, якраз напередодні Дня Гідності, коли вся Україна готуватиметься до вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні, «п’ята колона» проведе у центрі міста мітинг! Ось вам і підґрунтя до провокацій, який описаний у «планах» Суркова. Цілком ймовірно, що жага до влади виведе на вулиці в підтримку регіоналам й деякі демократичні сили, які постійно працюють на популістичних гаслах і своїми діями можуть зіграти на руку Москві і їхнім сексотам.

Ніхто не збирається сперечатися із тим, що тарифи в Україні, м’яко кажучи кусаються. І всі ми розуміємо, що сидіти склавши руки не можна, адже владу треба підганяти до швидкого втілення реформ у  життя. Однак, мовчки спостерігати за шабашем симпатиків Януковича тернополяни не будуть. Але ж з іншого боку їх господарі саме цього й чекають. Ситуація складається патовою і без жорсткого реагування місцевої влади вирішити її навряд вдасться. Залишається лише сподіватися на мудрість людей, які не підуть на поводу у «п’ятої колони» і не дозволять проведення цих ганебних акцій протесту у нашому місті. В іншому випадку Путін із Сурковим їм аплодуватимуть.

Андрій Литопадовий

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Автор: on 14/11/2016. Категорія: Аналітика, Головні новини, Головне в номері, Економіка, Народний кореспондент, Новини, Політика, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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