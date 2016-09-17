Чотири партії фінансуватимуть із бюджету з наступного тижня

Наступного тижня політичні партії, які подали всі документи, отримають з держбюджету України першу частину коштів, повідомила глава Нацагентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак.

Про це інформує “Інтерфакс-Україна“.

“Після закінчення цього кварталу, ми вже наступного тижня здійснимо перше виділення фінансів розміром 20 відсотків від заявленої суми на фінансування політичних партій, які подали всі документи”, – сказала Корчак.

Як уточнили в прес-службі агентства, умови для отримання коштів із держбюджету поки що виконали чотири політичні партії – Радикальна партія Олега Ляшка, “Самопоміч”, “Блок Петра Порошенка”, “Народний фронт”.

Відповідно до закону про політичні партії в Україні, щорічне державне фінансування надають за умови подання партіями звітів про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за перший і другий квартали 2016 року, копії статуту з внесеними змінами, довідки банку про відкриття окремого рахунку партії.

Партія має право відмовитися від державного фінансування, проте поки що такі заяви до Нацагентства з питань запобігання корупції не надходили.

Як повідомляли, в жовтні 2015 року Верховна Рада підтримала законопроект про внесення змін до законодавства в частині запобігання та протидії корупції, який передбачає фінансування з держбюджету політичних партій, що подолали 5% бар’єр на парламентських виборах.

Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 1 вересня розподілило 391 млн грн на статутну діяльність парламентських партій 2016 року.

Так, об’єднання “Самопоміч” претендує на 49,85 млн грн, Радикальна партія Олега Ляшка – на 33,82 млн, партії “Опозиційний блок” – на 42,84 грн, “Народний фронт” – 100,55 млн грн, “Блок Петра Порошенка”- 99,09 млн грн, ВО “Батьківщина” – на 25,79 млн грн.

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