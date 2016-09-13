Чому і як «Інтер» працює проти України

Політична криза і відставка проєвропейського уряду Яценюка були кремлівським замовленням

Щоразу, як ви, шановні українці, дивитеся новини телеканалу «Інтер» або берете до рук газети, з яких можна дізнатися хіба про те, що в Україні «все пропало», знайте: усю цю інформацію щедро фінансує Кремль.

Росія вже більше двох років веде проти нашої країни неоголошену гібридну війну. І це не лише постійні обстріли з боку терористів на Донбасі і військові маневри на наших кордонах.

Путін знається на силовій дипломатії, подібним чином він діяв 2008 року в Грузії, і тоді світ проковтнув агресію. Нині Росію покарали санкціями, і в Кремлі розуміють: їхнє продовження на півроку-рік призведе до краху російської економіки. Тому поспішають змінити владу в Києві. Так, як зробили в Грузії, де замість прозахідної команди Міхеіла Саакашвілі до влади прийшли лояльні до Кремля популісти.

Підривну роботу агентури Кремля бачили й раніше, утім конкретних прізвищ не називали. Мовляв, виборець сам з’ясує. А дарма. Восени 2014 року до парламенту потрапило багато вовків в овечих шкурах. Точніше, у вишиванках. Вони вже два роки працюють на дві держави: тут вони борці з корупцією і тарифами, а в Росії – свої хлопці в українській владі.

Про декого з них стало відомо завдяки хакерам-патріотам, які влітку оприлюднили переписку колишніх співробітників телеканалу «Інтер», громадян Росії Марії Столярової і Леоніда Муравйова. Столярова була шеф-редактором програми «Подробности» і паралельно співпрацювала зі «спецслужбами ДНР». Тобто, ФСБ. У лютому СБУ депортувала цю «журналістку» після гучного скандалу, коли у поминальний день за полеглими на Майдані вона в ефірі матірно вилаялася на адресу героїв Небесної сотні. Чому до того часу Служба безпеки не цікавилася діяльністю в Україні громадянки Росії – загадка.

Як з’ясувалося з переписки, Столярова не лише звітувалася про сюжети «Інтера» перед «МДБ ДНР», але й вела кілька політичних проектів Кремля. Дмитро Добродомов, Сергій Каплін, Борислав Береза. Всі вони перемогли на мажоритарних округах, відповідно, у Львові, Полтаві і Києві. Добродомов має власний проект «Народний контроль», Каплін – «Партію простих людей», яка віднедавна стала СДПУ (мимоволі пригадується Медведчук і його СДПУ(О). А Борислав Береза, якого Столярова називає найуспішнішим своїм проектом, переміг, бо розповідав виборцям, що він – з «Правого сектору». Себе та росіянина Ігоря Шувалова – фактично керівника «Інтера» – Столярова відверто називала «руками Кремля».

З писанини екзальтованої пані з Москви стало відомо, що Росія щедро фінансувала політичну кризу в Україні й масштабну кампанію проти уряду Арсенія Яценюка. У ній брала активну участь зазначена вище трійця агентів у вишиванках. Їхнє завдання було простим: завдяки підконтрольним Кремлеві ЗМІ, спровокувати політичну кризу, домогтися відставки уряду, дочасних виборів парламенту, що в купі паралізувало б владу. В результаті перевиборів у парламенті опинилися б десятки або й сотні таких добродомових і капліних.

Росія для атак обрала Яценюка і членів його команди саме тому, що Путін вбачає в них найбільшу небезпеку для втілення своїх планів. Уряд Яценюка не допустив краху економіки, домігся газової незалежності держави. І, що найбільше дратує Путіна, саме за часів урядування Яценюка значно зросло фінансування армії, це дозволило зупинити путінських гібридів і замкнути їх в бандитських анклавах. Тож і не дивно, що Кремль жадає помсти. Дивно інше, що виконавцями його бажань стали українські політики й українські ЗМІ. Точніше, зареєстровані в Україні, бо українського у них мало.

З листування, яке визнали справжнім Береза і Добродомов, всі дізналися, що, зокрема, їхніми руками і язиками розкручувався минулорічний скандал навколо «антикорупційних викриттів» Миколи Гордієнка. Жодне з них так і не підтвердилося.

Підривна діяльність п’ятої колони, на жаль, триває і після викриття агентурної мережі Столярової. Чого тільки варті дискредитація проекту «Європейський вал» чи кампанія проти реформи поліції. Служба безпеки повинна, врешті-решт, вдатися до жорстких заходів. Не просто видворити з України того ж Шувалова, який працює проти нашої держави ще з часів Кучми. Він лише «смотрящий» за виконанням ідеологічних «темників» Кремля. «Смотрящий» за усякими капліними. Щоб не допустити подальшої дестабілізації ситуації в країні, необхідно взяти за одне місце олігархів-власників ЗМІ, які на догоду Кремлю продовжують підривати Україну зсередини.

Оксана ВЕРБИЦЬКА

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