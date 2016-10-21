«Червонокалинівський» рекорд України

14 жовтня, у день Святої Покрови, у Шманьківцях Чортківського району – рідному селі автора безсмертної пісні «Ой, у лузі червона калина» Степана Чернецького, вона пролунала багатоголоссям на всю державу, встановивши новий національний рекорд з наймасовішого виконання стрілецького гімну України.

Про цю новину на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олег Барна: «До цього три дні лив дощ. Лише на Покрову день був дарованим погожим та ясним. Без Божої ласки не обійшлося. Нація починається із вшанування національних героїв, митців та державного гімну. Вже вкотре 14 жовтня 2016 року на батьківщині Степана Чернецького, автора гімну січових стрільців «Ой, у лузі червона калина», в селі Шманьківці Чортківського району відбувається однойменний обласний фестиваль патріотичної пісні. Цьогоріч на фестивалі було встановлено рекорд України з масового виконання гімну січового стрілецтва «Ой, у лузі червона калина» за участю колективів Чортківського, Густинського, Теребовлянського районів, жителів і гостей. Всього зібралося понад 500 осіб. Фундатору фестивалю – місцевому аграрію Євгенові Шкабарчу – київські представники під оплески вручили сертифікат, що засвідчує рекорд України у номінації «Наймасовіше виконання стрілецького гімну України». І я з родиною теж там був і також співав (але тихо, щоб не збити з нот солістів)».

Нагадаємо, що тернопільське коріння пісні «Червона калина» (за публікацією на сайті «Терен») дослідив

журналіст із Тернопілля Богдан Мельничук. За його словами, у цій пісні скристалізувалася вся програма Українських січових стрільців. Вони не випадково прийняли її за свій гімн після переможних боїв над річкою Стрипа.

Те, що автором слів «Червоної калини» є Степан Чарнецький, почали зазначати, мабуть, після виходу «Співаника УСС» (1918; репринтне видання: Львів, 1990), де цю пісню зафіксовано серед чотирьох гімнів («Ще не вмерла Україна», «Не пора, не пора», «Ми гайдамаки» і «Червона калина») і додано примітку: «Народна. С.Чарнецький».

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