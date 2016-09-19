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Через вибух гранати випускник тернопільського медучилища втратив зір в зоні АТО

19/09/2016 | Рубрика: Аналітика,Життя,Здоров`я,Кременець,Народний кореспондент,Новини,Соціум,Тернопілля,Тернопіль |

201528-річний випускник Кременецького медучилища Павло Почапський героїчно захищав Україну на сході та рятував життя наших військових. Чоловік був в АТО фельдшером, рятував життя поранених, поки й сам не став тим, кому потрібна допомога.

Внаслідок розриву освітлювальної гранати у Павла різко впав зір. Лікарі діагностували у нього міопію слабкого ступеню, складний міопічний астигматизм правого ока та міопія слабкого ступеню, складний міопічний астигматизм, іридо-кришталикову діафрагму лівого ока. Зараз захисник потребує лазерної корекції зору, яка вартує 14 750.00 грн.

Самостійно зібрати кошти на лікування родина хлопця не в змозі, тому просить допомогти врятувати того, хто рік воював та був на працював фельдшером. Ускладнює ситуацію те, що операцію уже призначили на 21 вересня. Саме тому, кошти потрібно знайти у короткі терміни. Павлу потрібно ще 10 000 грн, аби назбирати усю суму. Сам же він каже, що як тільки одужає, планує повернутись знову в АТО рятувати наших вояків.

Перерахувати гроші можна на власну картку Павла Почапського: 4874 1229 0832 3741 (Укрсоцбанк).

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Автор: on 19/09/2016. Категорія: Аналітика, Життя, Здоров`я, Кременець, Народний кореспондент, Новини, Соціум, Тернопілля, Тернопіль. Ви можете слідкувати за відповідями до цього запису через RSS 2.0. Ви можете залишити відповідь або Архів до цього входу

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