Через Тернопіль пустять двоповерховий електропоїзд

Двоповерхові електропоїзди виробництва компанії Skoda перейдуть на баланс філії «Українська залізнична швидкісна компанія». Таке рішення прийняло правління ПАТ «Укрзалізниця». За попередньою інформацією, один з них курсуватиме з Києва до Львова через Тернопіль.

Два електропоїзди Skoda EJ675 City Elephant «Укрзалізниця» придбала у 2012 році перед проведенням чемпіонату з футболу Євро-2012. Ці поїзди – двосистемні (курсують електрифікованими ділянками на постійному та змінному струмі). Електропоїзд складається з 6 двоповерхових вагонів та має 607 місць, з них 46 — першого класу, 590 — другого. Електропоїзд розрахований на експлуатацію зі швидкістю до 160 км за годину.

Попередньо, проаналізувавши пасажиропотік, фахівці визначили такі найбільш прийнятні напрямки для двоповерхових поїздів: Київ – Полтава – Харків; Київ – Вінниця – Хмельницький – Тернопіль – Львів. Ці електропоїзди мають технічні обмеження добового пробігу до 700 км.

За дорученням голови правління Войцеха Балчуна, прискорена підготовка до курсування другого двоповерхового поїзда Skoda EJ675 у Харківській вагонній дільниці № 1. До 15 жовтня планується завершити ремонт за участю представників чеського заводу-виробника. Поїзд прийматиме в експлуатацію спеціальна комісія.

«І от тепер друга «Skoda» виходить з ремонту. Цього тижня чеські фахівці проведуть необхідні обстеження і тестування. Служби мають забезпечити її готовність до експлуатації до 1 листопада. Я, правда, хотів би, щоб це сталося вже у двадцятих числах жовтня», – зазначив голова правління.

Інший двоповерховий електропоїзд до 20 вересня був задіяний на маршруті Харків – Генічеськ, а нині визначається напрямок, на якому він курсуватиме в подальшому. Найперспективнішим напрямком вважають, власне, маршрут Київ – Львів.

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