Через маловідому хворобу у дітей відшаровуються нігтики

«Допоможіть нам! Невідома хвороба з’явилася у дитячому садочку. Діти хворіють, дійшло до того, що у них злазять нігтики з пальчиків. Ми дуже боїмося…»

Вранці 7 жовтня у редакцію газети «Свобода» надійшло кілька телефонних дзвінків від стривожених жителів міста Хоростків. Батьки вихованців хоростківського дитячого садочка били на сполох. За їхніми словами, у навчальному закладі панує невідома хвороба, або ще якась біда, через яку страждають діти. Дійшло до того, що у малечі злазять нігтики. Ми невідкладно виїхали до Хоросткова, щоб розібратися у ситуації.

Проблема виникла у Хоростківському яслах-садочку №1. Коли ми приїхали на місце, там уже проводили огляд лікарі, скеровані управлінням охорони здоров’я Тернопільської обласної державної адміністрації. Медики відразу не могли дати відповідь, що за хвороба в дітей, попросили зачекати на остаточні результати.

За той час ми вирішили поспілкуватися зі стривоженими батьками. У кожного була своя думка, проте усіх об’єднувало одне – бажання допомогти дітям.

Наприклад, молода багатодітна мати Тетяна КИРИЛЮК, котра виховує семеро дітей, двоє з яких відвідують садочок, переконана, що у всьому винна екологія. Мовляв, Хоростків зі всіх боків оточили хімічні заводи, у місті багато астматиків, алергіків, тепер ось нова проблема з’явилась.

«Садочок тут ні до чого. Я більш, ніж упевнена. Адже мій молодшенький Дем’ян, якому 3 роки, перехворів ще у липні, коли садок був зачинений. Як нині пам’ятаю, у дитини була сильна блювота, висока температура, діарея, страшна висипка по всьому тілу, злазила шкіра з долонь. Я звернулася до лікаря. Мені пояснили, що це якийсь вірус. Призначили симптоматичне лікування. А вже наприкінці серпня почали відшаровуватися нігтики. Тоді я не звернула уваги на той симптом, думала, десь вдарився чи притиснув пальчики дверима. За якийсь час все минуло, виросли нові нігтики», – розповіла пані Тетяна.

Дітей жінка привела на профілактичний огляд, оскільки була впевнена, що вже все нормально, малюки здорові. Проте несподівано для матері лікарі виявили у старшого Діми, якому п’ять років, на нігтику сліди відшарування. Жінка, як і інші батьки, чекала на результати огляду, вкотре наголосила, що проблему треба шукати не в садочку.

Проте серед батьків були й інші думки. Найбільше дивувало та водночас тривожило, що ця невідома хвороба поширилася саме у цьому садочку, адже, здавалося б, екологія однакова для всіх містян і жителів довколишніх сіл, а страждають чомусь конкретно їхні діти.

У Галини Адам’як, матері вихованця молодшої групи, трусилися руки. Жінка не могла знайти собі місця, дуже хвилювалася, що скажуть медики:

«Коли чоловік учора забрав сина із садочка і привіз додому, я обіймала дитя увесь вечір, обціловувала. Дуже боюся. Бо ще донедавна була переконана, що він у мене здоровий, все добре. А тут якась невідома хвороба чи вірус…

Я сама не медик. Тому теж одразу не зметикувала, що з дитиною щось не те. Увечері показував пальчик, я подивилася, заспокоїла, що нічого страшного. А зранку, коли чоловік завів його в садок, повернувся і розповів, що тут коїться, я забила на сполох. Поговорила з батьками і з’ясувалося, що це – таки біда. Одна мама возила дитину на обстеження до Тернополя, там робили якийсь дуже серйозний аналіз, який роблять не у нас, а в Німеччині. На його результати треба чекати десять днів. Ультразвукове дослідження показало, що у дитини проблема з внутрішніми органами, є зміни в печінці, підшлунковій. Словом, усередині «сидить» щось невідоме.

Зрозумійте, я не хочу когось звинувачувати. Але, якщо захворіли діти саме з цього садочка, то щось це має означати. Отже, проблема криється тут. І потрібно негайно її виявити».

Під час мого спілкування з батьками, підійшла завідуюча садочку Ольга Іванівна Пона. Жінка розповіла, як вона дізналася про те, що відбувається:

«У понеділок до мене надійшла скарга від вихователів, що батьки звинувачують їх у недогляді за дітьми. Мовляв, мама однієї дівчинки сказала, що її донька притиснула дверима пальчики. І тепер у дитини злазять нігтики на ручках. Вихователі були дуже здивовані, бо не пам’ятали такого випадку. Адже, погодьтеся, якби дитя притиснуло дверима пальчики, відчуло б неабиякий біль і дуже плакало б. По-друге, на місці удару чи ще якогось ушкодження мало би з’явитися посиніння, почервоніння. Нічого навіть подібного не було. Тоді вихователі придивилися, що нігтики відшаровуються нетипово. Виявили схожі симптоми ще в однієї дитини й одразу ж доповіли про усе мені. Наступного ранку разом із медсестрою зробили обхід усіх груп і оглянули кожну дитину. Виявили дев’ятеро дітей, у яких злазили нігтики.

Мене дуже стривожив той факт. Я негайно зателефонувала у міську лікарню, де мені сказали, що всі педіатри на курсах підвищення кваліфікації. Тоді звернулася до іншого лікаря, який був на той час у лікарні. З’ясувалося, що батьки ще раніше зверталися до медиків із такою проблемою. Більше того, діти навіть проходили обстеження. Медики зробили висновок, що це наслідки якогось захворювання, вірусної інфекції тощо. Проте я не хотіла і не мала права пускати усе на самоплив. Я теж мати і бабуся, та, насамперед, відповідальна за здоров’я вихованців, тому почала бити на сполох. Звернулася до районного педіатра, а він уже повідомив у обласне управління. Тож за якийсь час мені зателефонували і сказали, що до нас приїде комісія із провідних дитячих медиків області. Я зібрала батьківські збори, пояснила ситуацію та попросила привести на огляд дітей.

А деякі батьки наробили багато зайвого галасу. Хоростковом ходять чутки, що в аналізах крові хворих дітей знайшли залишки важких металів, мовляв, у садочку годують миш’яком. Хоча результатів аналізів дітей, які проходили обстеження, ще не було. Звідки ці плітки, не знаю, але хотіла би подивитися в очі тій людині, котра їх розповсюджує, і навіть зустрітися з нею в суді.

Повірте, ми самі зацікавлені у тому, щоб спеціалісти знайшли причину хвороби, допомогли малечі. Кожна мама переймається за свою дитину, а я за всіх 120-х».

Ольга Іванівна показала мені кожну групу, познайомила з персоналом. Зайшли і на кухню, де вже на нас чекали перелякані працівники. Завгосп Марія Іванівна Татарин, яка відповідає за закупку госптоварів, у тому числі й харчів, переконана, що корінь проблеми не в садочку, і не в продуктах, якими годують дітей, а за його межами.

«Продукція у нас вся сертифікована. Наприклад, м’ясо нам привозить постачальник, який доставляє продукцію ще тридцятьом садочкам в області. Молочну продукцію беремо на заводі лише вищої якості і з усіма потрібними документами. Буряк, моркву, картоплю ми не купуємо у фермерів, бо вважаємо, що там може бути багато хімікатів. Беремо в населення. Але овочі ми возили у санстанцію на перевірку щодо наявності нітратів і маємо усі необхідні сертифікати. Нехай шукають…»

Поки ми спілкувалися з колективом садочку, медики закінчили огляд дітей і готові були оголосити результати.

Як з’ясувалося, у складі комісії, організованої департаментом охорони здоров’я Тернопільської обласної адміністрації, працювали Оксана Романівна Боярчук, професор і завідувач кафедри дитячих хвороб та дитячої хірургії Ольга Миколаївна Демоняк, завідувач інфекційного відділення Тернопільської дитячої міської клінічної лікарні, доцент Люба Устимівна Полянська, також інфекціоніст.

«Останнього тижня до нас почали звертатися батьки зі скаргами, що у дітей відшаровуються нігті. Ми сьогодні приїхали для того, щоб вивчити цю проблему комплексно, адже розуміємо, що треба шукати причину.

Виявили схожі симптоми у тих дітей, які зверталися попередньо: була висока температура, розлади випорожнень, певні висипання, – зауважила Оксана Боярчук. – Нині ми оглянули більше 30 дітей. У кожного захворювання перебігало по-своєму. Але ми дійшли до остаточного висновку, що це – вірусне захворювання, яким діти перехворіли ще влітку. Це так звана хвороба «руки, ноги, рот». Спричинена вона вірусом «коксакі», має дуже багато проявів. Найчастіше – це висипання, гарячка, діарея. Хоча може бути і запальний процес оболонок серця і запалення мозку. Наголошую, що бувають різні види цього вірусу.

Те, що нині у дітей злазять нігтики, – це вже наслідки цієї хвороби».

Більше того, медики заявили, що вперше в Україні у хворих спостерігають відшарування нігтьових пластин. Тому для них ця ситуація цікава ще й як для науковців.

«Перед тим, як приїхати до вас, ми перечитали дуже багато літератури, у тому числі й іноземної. Знайшли в англомовних виданнях, що вперше такі випадки описані у 2000 році, їх зафіксували в Кореї, Тайвані, Туреччині, Греції, Іспанії. Як це з’явилося тут – не відомо. Але хочемо вас заспокоїти, що хвороба уже минула, а залишилися тільки ось такі наслідки, які також скоро минуть. Злізе нігтик, відросте новий, і не залишиться жодного сліду. Принаймні так описує медична література», – продовжила Оксана Романівна.

Медики ще довго розповідали про цей вірус, перебіг хвороби, запевняли, що такі випадки були вже й серед дорослих.

Та після зустрічі з лікарями у батьків залишилось більше запитань, аніж відповідей: «Чому саме наші діти? Звідки у Хоросткові з’явився цей іноземний вірус? А може, його «завезли» заробітчани? Чи спровокувала таки наша жахлива екологія?..»

Відомо, що цього понеділка дитячий садочок перевіряла санітарно-епідеміологічна служба. У всіх дітей, у котрих злазять або уже злізли нігтики, взяли аналіз калу і повезли на дослідження до Тернополя.

Тим часом деякі батьки, доки не стане зрозуміло, у чому причина, не пускають дітей у садочок.

Ми будемо стежити за перебігом подій та неодмінно повідомимо про результати досліджень.

Будьмо здорові й бережімо дітей!

Зоряна ДЕРКАЧ

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