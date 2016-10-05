Чехія має намір працевлаштувати тисячі українців

У Чехії бракує робочої сили. Головний союз промисловості Чехії хоче компенсувати нестачу власних працівників українцями. Наразі мова йде про 140 тисяч робочих місць.

Про це пише чеське видання zpravy.e15.cz

Союз промисловості та транспорту вже закликав уряд прискорити працевлаштування українців на свої підприємства.

Особливо не вистачає тих, хто має вузькі спеціалізації. Нам терміново необхідно щось з цим робити, адже багато компаній вже скаржаться на застій роботи. І якщо ми не можемо знайти цих співробітників в нас, то повинні шукати їх за кордоном. Нам потрібні тисячі українців, тому що наш ринок праці забезпечити компанії своїми людьми не може, – заявив голова Союзу, Ярослав Ганак.

При цьому прем’єр-міністр країни Богуслав Соботка заявив про зниження рівня безробіття в країні на 5,3%. Чехія входить в ранг країн з найнижчим рівнем безробіття і може поступитися хіба що Німеччині.

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