«Будьте пильні. Вважайте на зрадників…»

Вийшли друком довгоочікувані рукописи доктора Володимира Горбового

Постать доктора Володимира Горбового в історії боротьби України за волю у ХХ сторіччі пов’язана з Тернопіллям. Молодий вояк пройшов його теренами у лавах УГА, в 1930 роках як адвокат захищав українців із Тернопільського воєводства в судах ІІ Речі Посполитої та як чільний націоналіст співпрацював з діячами ОУН з Тернопілля. Одна, Тернопільський енциклопедичний словник обійшов своєю увагою таку непересічну постать.

Та є і приємна новина, з нагоди 25-тої річниці незалежності України мені, як меценату, письменнику та упоряднику, за підтримки моїх батьків та співупорядника о. Ігоря Пелехатого вдалося у видавництві «Нова Зоря» видати друком книгу спогадів доктора Володимира Горбового «Погода совісті».

Володимир Горбів – це провідна постать національно-визвольних змагань за Українську державу в ХХ сторіччі. Саме він був особистим адвокатом Степана Бандери на Варшавському процесі.

Моя родина добре зналася з др. В. Горбовим. Він був близьким другом інженера Осипа Бойдуника, двоюрідного брата мого прадіда Теодора Бойдуника, вони часто зустрічалися і спілкувалися. Під час однієї зустрічі в 1972 р. др. В. Горбовий сказав: «України ще немає, бо вона поневолена. Та будьте пильні. Якщо вона стане вільною, вважайте на зрадників, бо вони те саме, що й окупанти». Які пророчі слова.

Мгр. Олег ПАВЛІВ, упорядник та меценат книги «Погода совісті»

Прага – Долина – Івано-Франківськ – Тернопіль

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