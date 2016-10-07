Борис ТОДУРОВ: «Кожна гривня, вкладена у розвиток кардіохірургії, дозволяє зекономити п`ять»

Близько 1000 операцій на серце треба проводити щороку на Тернопільщині. В сучасному кардіоцентрі, який планують відкрити, можна було б проводити половину з них.

Про це повідомив під час прес-конференції генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», головний кардіолог Києва, професор Борис Тодуров.

– Навіть 500 операцій на рік – це гарний показник, він відповідає європейським. Це означає, що один кардіохірург мав би проводити 2 операції на день. Звичайно, частина пацієнтів лікуватиметься в інших містах і за кордоном. Загалом, як свідчить статистика, в Україні стається протягом року 50 тисяч інфарктів і більше 100 тисяч інсультів. У 60 відсотках причина смерті – серцево-судинні хвороби. Це вдвічі більше ніж в європейських країнах. Щороку близько 400 тисяч людей хворіють на серцево-судинні захворювання, кожен сьомий вмирає від інфаркту, решта – стають інвалідами, – наголосив Борис Тодуров.

Саме тому, на думку професора, профілактика та лікування серцево-судинних хвороб – не тільки медична, а й соціальна проблема.

– Це – питання національної безпеки. І проблеми треба вирішувати, незважаючи на всі труднощі, які нині маємо в державі. Наше спільне завдання – знизити смертність і рівень інвалідизації. За нашими підрахунками, кожна гривня, вкладена у розвиток кардіохірургії, дозволяє зекономити п’ять, – підкреслив Борис Тодуров.

Для потужного кардіоцентру, який планують відкрити на базі КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня», уже закуплено обладнання. До кінця року планується завершити будівництво кардіохірургічної операційної і ремонт реанімаційного відділення. Про це повідомив заступник голови обласної державної адміністрації Юрій Юрик.

– Перший крок обласна рада вже зробила – 21 млн. грн. надано з обласного бюджету. 14, 5 млн. грн. спрямували на придбання якісного та сучасного медичного обладнання, це – кошти медичної субвенції, виділеної з держбюджету для забезпечення медичних послуг населенню області. Наразі фахівці «Тернопільської університетської лікарні» не мають обладнання та відповідних умов для того, щоб оперувати пацієнтів з хворобами серцево-судинної системи. Відтак хворі змушені звертатися у лікувальні заклади Львова, Києва, Луцька. У новому сучасному кардіоцентрі буде можливість робити пересадку серцевого клапана, встановлювати стенти тощо, – зазначив Юрій Юрик.

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