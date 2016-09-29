Борщівський сирзавод спричинив масову загибель риби у ставку

До Державної екологічної інспекції у Тернопільській області надійшло повідомлення від Головного управління поліції у Тернопільській області про факт загибелі риби біля м. Борщова.

Інспекцією за участю зацікавлених осіб та Тернопільрибоохорони проведено обстеження руслового ставка на території Висічанської сільської ради Борщівського району, проводиться підрахунок загиблої риби по видах. Відібрано проби води на вході у русловий ставок та виході із нього з метою виявлення забруднення поверхневих вод.

Встановлено, що водопостачання та водовідведення м. Борщова здійснює дочірнє підприємство «Техніка». Всі стічні води із м. Борщова без очистки потрапляють саме у вищезгаданий став. Основним забруднювачем, який скидає агресивні стічні води у каналізаційну систему ДП «Техніка» є ПАТ «Борщівський сирзавод».

Збираються і узагальнюються дані і спостереження для проведення розрахунку збитків за наднормативні скиди та за загиблу рибу.

Про даний факт повідомлено Борщівську міську раду, Борщівську райдержадміністрацію, Борщівську районну раду, Висічанську сільську раду для вжиття заходів реагування в межах компетенції, ДП «Техніка» видано припис на усунення даного порушення.

Оскільки в даному порушенні вбачаються ознаки злочину, передбачені ч.2 ст.242 ККУ, матеріали перевірки за даним фактом будуть направлені до Борщівського відділення поліції Чортківського ВП ГУНП у Тернопільській області для вжиття заходів реагування і прийняття рішення, повідомляє прес-служба Державної екологічної інспекції в Тернопільській області.

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